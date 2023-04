Intel renonce aux crypto-puces après un an à peine

Le fondeur de puces a annoncé la fin des produits Blockscale. Ces puces devaient aider les utilisateurs à extraire des crypto-espèces entre autres.

La série Blockscale 1000 avait été lancée il y a un an environ. Ces puces sont spécialisées dans le traitement rapide des calculs nécessaires pour les applications dites ‘proof-of-work’ sur la chaîne de blocs. Leur utilité principale réside dans le ‘cryptomining’, à savoir l’extraction de devises numériques telles que le bitcoin ou l’ethereum.

Cette série touche maintenant à sa fin, selon le site technologique Tom’s Hardware. Le support pour les clients Blockscale continuera cependant d’exister, et vous pourrez encore commander ces puces jusqu’en octobre de cette année. Après quoi, elles ne seront plus produites. Intel n’a pas annoncé de successeur à la série Blockscale 1000, et la plupart des pages relatives à ces produits ont entre-temps été supprimées.

Les crypto-puces d’Intel ont été introduites à un moment peu propice. Quelques semaines après leur lancement, les principales monnaies, dont le bitcoin, ont en effet perdu une grande partie de leur valeur suite à un crash boursier qui dura des mois (cette valeur s’est depuis lors entièrement redressée). En septembre de l’année dernière, l’ethereum, quasiment la deuxième plus importante chaîne de blocs, adopta en outre une méthode ‘proof-of-stake’ pour le traitement de ses transactions. Or cette méthode nécessite nettement moins de puissance de calcul, ce qui rend donc les puces spécialisées moins attractives.