Hausse de quasiment 21 pour cent des ventes de puces d’IA

Les ventes mondiales de puces d’IA, destinées à couvrir l’essor des applications d’intelligence artificielle, telles que les modèles de langage, augmenteront de 20,9 pour cent cette année. D’ici fin 2023, selon le cabinet d’études de marché Gartner, le marché mondial pèsera environ 53 milliards de dollars (48,8 milliards d’euros).

De plus en plus d’organisations à travers le monde intégreront des puces d’IA dans leurs centres de données et leurs terminaux dans les années à venir, selon Alan Priestley, analyste chez Gartner: ‘Les développements de l’IA générative et l’utilisation croissante d’une grande variété d’applications basées sur l’IA nécessiteront le déploiement d’unités de traitement graphique (GPU) et d’équipements à semi-conducteurs optimisés.’

Surtout des infrastructures

C’est particulièrement vrai au niveau des infrastructures informatiques, mais les puces d’IA ont également le vent en poupe dans l’électronique à la consommation: Samsung et Apple, par exemple, en installent dans leurs smartphones. La part de l’électronique grand public dans le total n’est pas encore énorme – 1,2 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros) -, mais elle a presque doublé par rapport à 2022.

Le marché global progresse donc un peu moins vite, mais une solide croissance est néanmoins attendue pour les années à venir: en 2024, Gartner s’attend à ce que le chiffre d’affaires total tiré des puces d’IA atteigne déjà 67,1 milliards de dollars (62,1 milliards d’euros) et d’ici 2027, il devrait y avoir un doublement par rapport à l’année en cours, à 119,4 milliards de dollars (110,4 milliards d’euros).

Des GPU aux puces d’IA ciblées

Aujourd’hui, les ‘puces d’IA’ comprennent des modèles spécifiquement destinés aux applications d’intelligence artificielle, comme l’AI Engine du fondeur de puces américain Qualcomm. Mais les puces graphiques sont également utilisées aujourd’hui en masse pour les tâches d’IA, grâce aux hautes performances qu’elles offrent. À plus long terme, ce ratio penchera en faveur des puces d’IA ciblées, selon Gartner.

Priestley: ‘Pour de nombreuses organisations, les implémentations à grande échelle de puces d’IA adaptées remplaceront l’architecture de puce prédominante actuelle – les GPU autonomes – pour une grande variété de charges de travail basées sur l’IA, en particulier celles reposant sur des techniques d’IA générative.’