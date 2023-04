Gartner table sur une réduction sensible du chiffre d’affaires tiré des semi-conducteurs

Le chiffre d’affaires réalisé sur les semi-conducteurs devrait diminuer de 11,2% cette année. En 2022, ce marché pesait encore 599,6 milliards de dollars.

Voilà ce qui ressort des chiffres de Gartner. Les prévisions à court terme pour le marché des semi-conducteurs se sont dégradées, comme le conclut l’analyste de marché. Le chiffre d’affaires mondial enregistré sur les semi-conducteurs devrait en effet s’établir en 2023 à 532 milliards de dollars.

‘Alors qu’une piètre situation économique persiste, la faible demande de produits électroniques sur le marché final se propage des consommateurs vers les entreprises, ce qui explique un climat d’investissement incertain. Un excès de puces débouchant sur un gonflement des stocks et une diminution des prix accélérera en outre le recul du marché des semi-conducteurs cette année’, déclare Richard Gordon, Practice Vice President chez Gartner.

Surcapacité

Selon les chercheurs de Gartner, l’industrie des mémoires est aux prises avec une surcapacité et des stocks excédentaires, ce qui maintiendra sensiblement la pression sur les prix de vente moyens (ASP) en 2023. Ils s’attendent à ce que le marché des mémoires s’établisse à 92,3 milliards de dollars en 2023, ce qui représenterait une chute de 35,5% par rapport à l’année précédente.

‘L’industrie des semi-conducteurs sera confrontée à plusieurs défis à terme au cours des dix années à venir’, ajoute Gordon. ‘Cela mettra fin aux dernières décennies caractérisées par de gros volumes et du contenu coûteux, plus précisément sur les segments des PC, des tablettes et des smartphones, où il y a un manque d’innovations technologiques.’ De plus, le COVID-19 et les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ont accéléré la tendance à la dé-globalisation et à la percée du techno-nationalisme. ‘Les semi-conducteurs sont aujourd’hui considérés comme un problème pour la sécurité nationale’, affirme encore Gordon. ‘Les gouvernements du monde entier se hâtent de devenir autosuffisants dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs et de l’électronique en général. Cela engendre une stimulation d’initiatives d’onshoring (relocalisation) partout dans le monde.’