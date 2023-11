Apple lance trois nouvelles puces M3, intégrées dans de nouveaux MacBook et iMac

Apple annonce un nouvel iMac, de nouveaux MacBook Pro et trois puces M3, en vue de rendre les ordinateurs plus puissants et efficients.

Selon Apple, les puces M3 sont les premières pour ordinateur de bureau, basées sur la technologie à 3 nanomètres. Ces nouvelles puces devraient offrir de bien meilleures performances, tout en économisant la batterie, selon le géant technologique lors de l’événement ‘Scary Fast’ de lundi.

Puce M3

La M3 est, comme son nom l’indique, la troisième génération du concept de puce propre à Apple. Les cœurs de performances (p-cores) des puces M3 seraient jusqu’à trente pour cent plus rapides que ceux de la première puce d’Apple, la M1, tandis que les cœurs d’efficience (e-cores) seraient jusqu’à cinquante pour cent plus rapides. Par rapport à la M2, la mise à niveau est respectivement de 15 pour cent pour les p-cores et de 30 pour cent pour les e-cores. Toute cette puissance supplémentaire nécessiterait en outre environ la moitié de l’énergie exigée par la M1, car la nouvelle architecture est beaucoup plus économe.

Huit de ces cœurs de CPU reposent sur un M3 System-on-Chip (SoC), soit quatre e-cores et quatre p-cores. Ceux-ci sont complétés par un GPU doté, selon les modèles, de huit à dix cœurs et de 8 à 24 Go de RAM. De plus, des améliorations ont été apportées, par exemple, au lancer de rayons (‘ray tracing’), afin que la puce puisse mieux restituer les reflets, la lumière et les ombres.

M3 Pro et M3 Max

En plus de la puce M3 ‘classique’, Apple lance également les M3 Pro et M3 Max. Ce sont les versions quelque peu customisées du SoC. C’est ainsi qu’une M3 Pro SoC se compose de douze cœurs de CPU (six chacun), d’un GPU à quatorze ou dix-huit cœurs et de 18 à 36 Go de RAM.

La M3 Max SoC est la variante supérieure à tout niveau: seize cœurs de CPU, trente ou quarante cœurs de GPU et jusqu’à 128 Go de RAM.

Macbook et iMac

Les nouvelles puces ne sont pas livrées seules. Apple présente en effet aussi une gamme de nouveaux appareils. Ces derniers embarquent donc une variante de la puce M3, mais pour le reste, leurs mises à niveau semblent limitées. C’est ainsi que l’iMac de 24 pouces rafraîchi supporte Wi-Fi 6 et 6e et Bluetooth 5.3. Visuellement, l’appareil ressemble encore beaucoup au précédent iMac. Il en est de même pour les MacBook, qui ne sont désormais disponibles qu’en 14 et 16 pouces et dans une nouvelle teinte: le noir.

Combien tout cela va-t-il coûter? Les prix des nouveaux appareils n’ont en tout cas guère augmenté. Le prix indicatif de l’iMac à puce M3 est de 1.299 dollars, et celui du MacBook Pro M3 avec SSD de 256 Go est de 1.599 dollars.

Les appareils équipés des puces M3 Pro et M3 Max sont quelque peu plus chers. Un MacBook Pro 14 pouces à M3 Pro coûte quelque 1.999 dollars, alors que les variantes à M3 Max ont un prix indicatif compris entre 3.199 et 6.899 dollars. L’iMac ne semble être disponible que dans une variante intégrant la puce M3. Les appareils seront disponibles à partir du 7 novembre.

Avec les puces M3, Apple espère renforcer sa position concurrentielle sur un marché en pleine effervescence. L’entreprise a commencé à produire ses propres puces en 2020, ce qui a stimulé nettement les ventes d’ordinateurs Mac. Cette tendance semble s’être quelque peu atténuée entre-temps.