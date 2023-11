L’Union européenne va acquérir des services cloud d’Oracle

L’Union européenne et toutes ses instances gouvernementales seront autorisées à acheter des services auprès de l’infrastructure cloud d’Oracle au cours des six prochaines années.

Oracle annonce que son Oracle Cloud Infrastructure (OCI) sera désormais disponible pour les instances de l’UE. La Commission européenne intégrera l’OCI et les services connexes dans les produits de services cloud qu’elle met à la disposition du gouvernement européen.

Le contrat en question n’est pas un contrat-cadre, mais un contrat direct pour les adjudications communes des institutions européennes. L’Europe fait appel à divers fournisseurs cloud, parmi lesquels désormais aussi Oracle. Dans la pratique, cela permettra aux institutions européennes d’acheter plus facilement des services d’Oracle. Le contrat s’étalera sur six ans et couvrira plus d’une centaine de services de l’OCI.

Avant l’été encore, Oracle avait présenté son environnement cloud souverain européen. Ce concept signifie que tous les services de l’OCI sont pleinement conformes au RGPD, car dans la pratique, ils sont déconnectés de l’offre de cloud public et sont en principe plus sûrs sur le plan de la confidentialité.