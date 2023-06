Oracle lance le nuage souverain européen

Oracle met désormais aussi à disposition tous les services cloud en tant qu’instances européennes. En les rendant conformes au GDPR et aux autres exigences européennes, l’entreprise vise à attirer des clients strictement régulés.

L’EU Sovereign Cloud d’Oracle avait été annoncé depuis un certain temps déjà. Le voici disponible depuis aujourd’hui même. Par le truchement de centres de données situés en Espagne et en Allemagne, gérés uniquement par les citoyens de l’UE, Oracle entend convaincre les clients européens d’opter pour elle. Et ce, sans limitations imposées par l’UE, qui prétend que certaines données doivent être conservées en Europe, mais ne peuvent pas non plus être visionnées par les autorités américaines par exemple.

‘Ce sont les mêmes services que dans l’Oracle Cloud Infrastructure (OCI), mais avec la reconnaissance de la souveraineté et de la sécurité et ce, au même prix que celui de l’environnement cloud public d’Oracle’, déclare Richard Smith, executive vice president Technology for EMEA chez Oracle.

Les données contenues dans ces nuages souverains ne sont en aucun cas connectées au nuage public d’Oracle. Les sites espagnol et allemand effectuent cependant des échanges entre eux à des fins de reprise après sinistre entre autres. Elles appartiennent en soi à Oracle, mais via une entreprise européenne.

Des données toujours cryptées

À propos des données proprement dites, Oracle déclare formellement qu’elle n’y a elle-même pas accès. ‘L’environnement est géré par les citoyens de l’UE, mais ce sont nos clients qui détiennent les clés de leurs données. Nous les aidons, nous les soutenons dans leur gestion, mais nous n’y avons nous-mêmes pas accès’, explique Smith. ‘Il s’agit ici aussi de cryptage au repos (‘at rest’) et en vol (‘in flight’). Il n’y a pas de décryptage, lorsque les données sont utilisées. C’est un cryptage complet à tout moment.’

Les deux zones seront à terme encore complétées par d’autres sites physiques au sein de l’UE. La façon, dont cela évoluera, dépendra de la demande des clients, selon Oracle. Elle n’exclut pas non plus des partenariats locaux pour les clients dans les zones où les données ne sont pas autorisées à quitter le pays. L’entreprise a ainsi déjà conclu un partenariat avec Telecom Italia pour créer une entité souveraine pour les autorités italiennes. Enfin, Oracle promet que les services disponibles sur l’Oracle EU Sovereign Cloud seront toujours ajustés à ceux du cloud public. ‘Il se pourrait que si, par exemple, plus d’exigences de sécurité sont impliquées dans le cloud souverain, cela pourrait se traduire par un bref écart de temps. Mais certainement pas structurel.’