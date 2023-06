HPE introduit un service cloud pour les modèles d’IA

HP Enterprise va étendre son service d’abonnements GreenLake au ‘supercomputing’, ce qui devrait permettre aussi à de plus petites entreprises de créer leur propre LLM ‘de type ChatGPT’.

‘Il s’agit là d’un des coups les plus osés de l’histoire de notre entreprise’, comme l’a qualifié le CEO Antonio Neri lors de l’événement Discover de HPE organisé à Las Vegas. HPE y a annoncé une série d’extensions pour ses services cloud GreenLake, mais la nouvelle la plus singulière a été celle de l’option SaaS pour l’apprentissage machine.

HPE GreenLake for Large Language Models (LLM), comme on l’appelle, propose des options pour la formation à la demande d’intelligences artificielles génératives du genre de la désormais bien connue ChatGPT. HPE déclare qu’avec ce service, elle entend proposer des LLM tant pour les startups que pour les grandes sociétés. Le service cloud tournera sur les systèmes Cray XD de HPE avec des accélérateurs de Nvidia, dans un centre de données situé au Canada. Il sera destiné aux clients nord-américains, alors qu’une version pour les clients européens devrait sortir l’an prochain.

En plus du services cloud LLM, HPE a aussi annoncé des partenariats avec AWS et Equinix, ainsi qu’un service cloud pour les entreprises qui préfèrent gérer elles-mêmes leur nuage privé. HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition pourra être déployé sur site ou dans un centre de données de co-location. Dans ce cas, c’est l’équipe IT du client qui contrôlera le tout.