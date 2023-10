AWS promet une zone ‘cloud’ souveraine pour l’Europe

Amazon annonce un cloud spécifique pour l’Europe, appelé AWS European Sovereign Cloud. L’intention est que les gouvernements et autres secteurs appliquant des règles strictes en matière de gestion des données puissent y stocker leurs données sans enfreindre toutes sortes de règles du RGPD.

Depuis l’introduction dans le domaine des données de règles européennes, qui prescrivent, entre autres, que les données personnelles sensibles ne peuvent pas quitter la zone, Amazon avait déjà promis de pouvoir stocker et gérer les données localement, mais cela n’a jamais abouti à un produit concret.

Jusqu’à maintenant donc. En pratique, les utilisateurs du domaine souverain pourraient conserver toutes leurs métadonnées au sein de l’UE (en plus des données mêmes). Le Sovereign Cloud serait complètement coupé des autres zones AWS, et les employés AWS en dehors de l’UE n’auraient pas non plus de contrôle sur le Sovereign Cloud. Ce dernier ne serait réservé qu’aux citoyens de l’UE se trouvant dans la zone.

Le Sovereign Cloud démarrerait en Allemagne, mais serait également disponible pour les clients du reste de l’Europe et au-delà (par exemple au Royaume-Uni). On ignore cependant encore si et quand ce cloud souverain verra effectivement le jour.

Dernier venu

AWS est le quatrième des principaux géants du cloud à se pencher sur les limites des données pour le cloud en Europe. Microsoft avait précédemment déjà annoncé un Microsoft Cloud for Sovereignty, alors qu’Oracle dispose également d’un environnement cloud souverain pour l’Europe. Google avait déjà aussi introduit un domaine souverain en collaboration avec Deutsche Telekom. Dans notre pays, Proximus prépare même un produit Google Cloud dans un centre de données local.

L’incertitude géopolitique croissante et les réglementations de plus en plus strictes en Europe, par exemple sur ce qui peut être fait avec les données, semblent rendre les entreprises quelque peu réticentes à stocker toutes leurs données dans le nuage. Les gouvernements et les entreprises qui traitent des données sanitaires et financières, y sont particulièrement sensibles. Un domaine souverain devrait peut-être les faire changer d’avis.