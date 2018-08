'Slack recueille 400 millions de dollars'

L'outil collaboratif aurait, selon le site Techcrunch, récolté au moins 400 millions de dollars dans le cadre d'une phase d'investissement dirigée par General Atlantic, et a accueilli un nouvel investisseur: Dragoneer.

On ne sait pas encore clairement si la nouvelle phase de capitalisation est terminée ou non, mais sur base des 400 millions de dollars recueillis, Slack pèserait désormais au moins 7 milliards de dollars. La précédente phase d'investissement date d'un peu moins d'un an et avait rapporté 250 millions de dollars à l'entreprise, en provenance essentiellement de SoftBank. Slack même ne fait aucun commentaire sur la rumeur propagée par TechCrunch.

Slack existe depuis 2013 et compte aujourd'hui 8 millions d'utilisateurs quotidiens, dont 3 millions de payants. L'entreprise doit affronter des concurrents en place, tels Yammer de Microsoft, mais aussi des initiatives nouvelles comme Workplace of Teams (Microsoft) de Facebook.

Mais Slack a aujourd'hui aussi réussi à assurer sa position par elle-même. Il y a deux semaines, elle a ainsi conclu une collaboration avec Atlassian, par laquelle cette dernière renoncerait aux deux derniers rivaux de Slack, à savoir HipChat et Stride.