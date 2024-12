L’IA attire un quart du capital-risque européen

Le secteur européen de l’IA se porte bien, merci: ces dernières années, les start-ups de ce domaine ont réussi à attirer pas moins d’un quart de l’ensemble du capital-risque.

C’est la société de capital-risque Balderton Capital qui l’a déterminé: 25 pour cent du montant total du capital-risque, soit quelque 13,7 milliards de dollars, a pris la direction de start-ups dans le domaine de l’IA cette année. Il y a quatre ans, ce n’était que quinze pour cent, et cette augmentation significative a également engendré de nouvelles ‘licornes’ telles que Poolside et Wayve. Conclusion de James Wise, associé de Balderton: ‘On observe qu’en tant que start-up d’IA en Europe, il est possible de lever des centaines de millions, voire des milliards, à un stade précoce, tout comme aux Etats-Unis.’

Il entend ainsi contrer ‘l’histoire vraiment négative’ ciblant l’Europe. Dans l’ensemble, la valeur des entreprises européennes d’IA a en effet doublé au cours des quatre années écoulées pour atteindre le montant intéressant de 508 milliards de dollars. Cela signifie qu’elles représentent aujourd’hui quinze pour cent du secteur technologique. Les entreprises européennes disposent donc de capitaux, même s’ils ne proviennent pas toujours d’Europe même, car les entreprises américaines d’IA considèrent également notre continent comme un réservoir de talents dans lequel puiser. Ou comme Wise l’a déclaré à TechCrunch: ‘Nous sommes peut-être encore une décoction du marché américain et nous en dépendons, mais ce n’est pas comme si rien ne se passait ici. Il y a un écosystème vivant chez nous aussi.’

En plus de la valeur, le secteur de l’IA laisse progressivement son poids s’exprimer aussi dans les chiffres de l’emploi. Quelque 349.000 personnes travaillent en effet à présent pour des entreprises européennes d’IA, soit 168 pour cent de plus qu’il y a quatre ans.

Donc, pour l’instant, l’expression ‘l’IA va nous enlever nos emplois’ souvent entendue n’est pas de mise.