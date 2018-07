Slack reprend (et ferme) deux firmes concurrentes

Le CEO de Slack, Stewart Butterfield, annonce sur Twitter que son entreprise a conclu une collaboration (pas un rachat) avec Atlassian. Elle reprend en fait la propriété intellectuelle d'HipChat et de Stride, afin d'améliorer l'expérience d'utilisation de Slack et de supporter de manière optimale les utilisateurs souhaitant migrer vers Slack.

Details: • Atlassian is discontinuing Hipchat/Stride • Slack is purchasing the IP to better support those users who choose to migrate • We’re both working closely together to make sure that’s as simple and painless a process as possible …