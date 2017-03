Le DeX transforme le smartphone en desktop

Le DeX est une station d'accueil pour le smartphone S8 et est donc lancé simultanément. L'appareil intègre des connecteurs pour écran, souris et clavier, ainsi qu'un ventilateur pour garder le smartphone au frais, lorsqu'il se comporte comme un véritable ordinateur de bureau. Une fois installé sur la station d'accueil que représente le DeX, le S8 le détecte et transfère une image vers l'écran, lequel est optimalisé pour le travail desktop. L'utilisateur peut alors ouvrir simultanément plusieurs fenêtres et applis, qu'il peut faire glisser, réduire ou agrandir à son gré. Android en DeX semble particulièrement austère sur Windows par exemple. En principe, il est possible de lancer toutes les applis Android sur le DeX, sauf si elles requièrent des mouvements spécifiques des doigts.

Cela ne s'avère cependant pas toujours agréable ou efficient. Voilà pourquoi Samsung collabore avec des partenaires comme par exemple Adobe et Microsoft. Leurs applis reçoivent dans DeX un environnement plus 'desktop'. Samsung collabore également avec AWS et Citrix sur un client personnel, afin que les utilisateurs puissent se connecter avec leur téléphone à l'environnement 'cloud' pour y travailler. Le téléphone peut ainsi être parfaitement considéré comme un 'thin client' portable, et Samsung semble donc cibler nettement le marché des travailleurs itinérants. A présent qu'une grande partie des logiciels tourne dans le nuage, il n'est en principe plus nécessaire à l'utilisateur d'encore faire tourner chez lui un ordinateur lourd. Au moyen de l'appli et de l'environnement 'cloud' ad hoc, il lui est possible d'afficher et d'adapter des modèles 3D par exemple sur le téléphone mobile. Ces modèles tournent évidemment dans le nuage chez Adobe. Tout ce que le smartphone doit encore faire, c'est les afficher et permettre à l'utilisateur d'y travailler avec la souris.

Lors de la démo, il est apparu que le S8 en mode DeX peut du reste encore et toujours fonctionner en tant que téléphone et évidemment recevoir des SMS et autres. Les communications peuvent être prises en mode DeX via un casque Bluetooth ou le 'speakerphone', mais il est possible aussi de retirer l'appareil de la station d'accueil et de parler tout en marchant, sans que la communication soit interrompue.