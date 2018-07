Google étend sa G Suite avec Voice et quelques fonctions professionnelles

La plus étonnante de ces mises à jour est peut-être bien l'annonce que la version professionnelle de Google Voice vient d'être lancée. La solution téléphonique de Google est à présent disponible dans le programme Early Adopter et permet entre autres la réalisation automatique de mails vocaux et le filtrage des appels.

De plus, Google Drive Enterprise est proposé sous la forme d'un progiciel autonome. Voilà qui devrait permettre au personnel d'utiliser les outils collaboratifs de G Drive, sans recourir directement au mail et aux agendas, selon Garrick Toubassi, VP Engineering chez Google, qui l'a évoqué dans son discours thématique durant la conférence.

Recherche et sécurité

Abordons à présent Cloud Search, destiné à permettre aux entreprises de rechercher des données de tiers en dehors de la G Suite, peu importe que ces données se trouvent dans le nuage ou sur des serveurs sur site.

Hier déjà, Google avait introduit quelques mesures de sécurité supplémentaires pour les administrateurs dans la G Suite. Viendra s'y ajouter bientôt une fonction spécialisée, à savoir shielded virtual machines (machines virtuelles sécurisées). Google utilise la sécurité plate-forme pour aider les administrateurs à contrôler leurs VM. Les changements au niveau du statut fondamental et de l'environnement d'exécution ('runtime') typique de la machine sont décelés et affichés, et un logiciel de contrôle supplémentaire doit aider à contrer les menaces telles les maliciels furtifs ('rootkits').

Enfin, la nouvelle version de Gmail est à présent généralement disponible pour les clients professionnels. Cette version, disposant d'avertissements de sécurité étoffés et de fonctions telles le report de mails et l'accès hors ligne, avait précédemment déjà été déployée pour les clients 'ordinaires'.

1 milliard de clients

En marge de la conférence, Google annonce non sans fierté que G Drive atteindra cette semaine le milliard d'utilisateurs. Il s'agit en l'occurrence du huitième produit de Google à être utilisé par un milliard de personnes, les autres étant le moteur de recherche, Gmail, Chrome, Google Maps, YouTube, le Google Play Store et Android. Ce dernier est même utilisé par plus de deux milliards de personnes.