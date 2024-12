Apple prépare une sonnette à reconnaissance faciale

Si vous pouvez activer votre smartphone en montrant votre visage, pourquoi ne pas pouvoir ouvrir une porte? Apple prépare en tout cas une sonnette qui ouvrira automatiquement la porte de votre ‘palais personnel’, lorsqu’elle vous reconnaîtra.

Plus de problème de clé oubliée: la sonnette que prépare Apple, selon la newsletter Power On de Mark Gurman (Bloomberg), déverrouillerait automatiquement votre porte d’entrée, si elle vous reconnaissait vous ou l’un de vos colocataires. La sonnette utiliserait la même technologie de reconnaissance faciale que celle vous permettant de déverrouiller votre iPhone. Et comme il s’agit d’Apple, les informations biométriques sont, via la puce Secure Enclave, stockées et traitées ailleurs que dans le reste du matériel.

Selon Gurman, la sonnette sera probablement compatible avec du hardware externe comme les serrures intelligentes HomeKit, et Apple envisage même de s’associer à une autre firme de serrures intelligentes, afin de proposer un système de porte complet dès le lancement. La caméra devrait exploiter la puce combinée wifi/Bluetooth Proxima d’Apple, qui sera également utilisée dans les nouveaux téléviseurs HomePod Mini et Apple TV l’année prochaine.

Maison intelligente

La nouvelle sonnette de porte s’inscrit dans les nouvelles étapes franchies par Apple sur le marché de la maison intelligente. Il y a eu des rumeurs pendant un certain temps, selon lesquelles l’entreprise voulait développer plus de services et d’appareils basés sur Apple Intelligence. Il était notamment question d’une nouvelle caméra domestique intelligente, d’un téléviseur de marque Apple et de nouveaux écrans pour la maison intelligente, y compris un appareil simple de type iPad pouvant être fixé magnétiquement aux murs, et un autre susceptible d’être attaché à un support au moyen d’un bras robotique.