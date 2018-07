Google va ajouter des fonctions AI à sa G Suite

La G Suite est la suite professionnelle de Google, destinée spécifiquement à une utilisation bureautique. Selon Google, la G Suite est à présent utilisée par quatre millions d'entreprises payantes, mais grâce aux quelques mises à jour annoncées, elle espère en convaincre davantage.

L'une des nouvelles fonctions en question est un outil conçu pour aider les administrateurs lors de la cyber-sécurisation de leur entreprise. C'est ainsi qu'en cas de fuite par exemple, un administrateur peut verrouiller des disques et procéder à des examens pour savoir quels utilisateurs ont été infectés et/ou si des informations ont été communiquées vers l'extérieur. Ce qui est intéressant pour les entreprises européennes suite à l'introduction du GDPR, c'est que Google leur offre désormais la possibilité de choisir elles-mêmes où leurs données seront physiquement stockées.

Le géant technologique annonce en outre aussi des fonctions pour les mails dans la G Suite. Les fonctions Smart Reply et Smart Compose, testées depuis assez longtemps déjà dans Gmail, seront désormais introduites aussi dans Hangouts Chat. Les deux fonctions exploitent l'apprentissage machine pour composer automatiquement des réponses aux mails.

AI grammaticale

Pour Google Docs, l'entreprise proposera un vérificateur grammatical, du moins en anglais. Il accompagnera le vérificateur d'orthographe existant et fonctionnera via un algorithme pour traductions automatiques. L'outil a pour but d'identifier les erreurs pendant la saisie de textes et de proposer des corrections. Les utilisateurs du programme Early Adopter peuvent du reste déjà tester l'outil.

"Notre approche en correction grammaticale est basée sur les traductions par ordinateur", explique David Thacker, vice-président 'G Suite product management' chez Google. "On peut par exemple demander la traduction en anglais d'un texte rédigé en français. Notre technologie vérifie alors la traduction anglaise et la corrige éventuellement sur le plan grammatical."