Contraste Europe absorbe Audaxis

Audaxis, fondée en 2000, compte quelque 130 collaborateurs et enregistre un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros. Audaxis fournit essentiellement des solutions axées sur l'ERP, la 'data intelligence' et le web & mobile en vue de supporter pleinement la transformation numérique des entreprises. Citons notamment la NetSuite nuage-ERP (qui vient d'être rachetée par Oracle, ndlr), l'ERP open source Compiere, Talend, le CMS open source Drupal, et MaPS (Data Management Solution for Multichannel Marketing). Audaxis possède du reste aussi un centre de développement offshore à Tunis.

Rossel entre dans le capital de Contraste

Le groupe Rossel est l'un des actionnaires de référence d'Audaxis, mais aussi un important client. Rossel entre à présent dans le capital du groupe Contraste, et Bernard Marchant rejoint son conseil d'administration. La direction d'Audaxis se voit également attribuer une place dans le centre décisionnel du groupe. L'actuel CEO d'Audaxis, Bernard De Cannière, siègera aussi au sein du conseil d'administration.

Contraste Europe a été créée en 1994 et est dirigée par Benoît Pirotte. L'année dernière, son chiffre d'affaires s'est établi à 35 millions d'euros avec quelque 350 collaborateurs: une fois Audaxis absorbée, le groupe occupera 450 personnes et enregistrera un chiffre d'affaires consolidé de 45 millions d'euros.

Contraste Europe fournit principalement des services-conseils, ainsi que des services de gestion d'applications et d'infrastructures. Sa clientèle se compose de grandes sociétés du secteur financier (notamment AXA, BNP, ING, KBC, Generali, Euroclear, Ethias) et d'entreprises télécoms et d'utilité publique telles Voo, Win, Sibelga et Encvo. Contraste Europe est également très active au niveau des pouvoirs publics et du secteur non marchand (INAMI/RIZIV, ACV/CSC, SPW, SPF/FOD, CIRB/CIBG entre autres). Elle dessert aussi les PME par l'intermédiaire de sa filiale Defimedia.

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été communiqués: il est question partiellement d'un rachat et partiellement d'un échange d'actions. Début 2016, Contraste Europe avait aussi repris BTR Services. La fusion avec Audaxis constitue pour Contraste Europe une étape stratégique en vue de poursuivre sa croissance dans un secteur IT toujours plus européen, où la grandeur d'échelle gagne en importance. Le groupe est présent non seulement en Belgique, mais aussi au Luxembourg, en France et en Suisse.

