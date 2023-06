Trust Trezo: un clavier aussi silencieux qu’une… bibliothèque?

Le Trezo est un clavier qui, à entendre Trust, ferait de son mieux pour être aussi silencieux que possible. Est-ce bien vrai? Et est-ce aussi réellement le genre de clavier qui va nous permettre de taper nos textes à un bon rythme? Nous avons voulu le savoir.

Ne tournons pas autour du pot: on ne teste pas un clavier pour son sex-appeal et ses interminables innovations. En même temps, un clavier s’avère d’une importance capitale pour les employés de bureau parmi nous. Pouvoir taper vite et bien, sans douleur et de manière confortable, c’est souvent sous-estimé et cela joue un rôle dans la productivité quotidienne.

Le Trezo de Trust est avec son prix de 39,99 euros (clavier + souris) un appareil abordable qu’on pourrait d’emblée qualifier de basique, avec pourtant un petit plus, à savoir son silence de fonctionnement. Trust a mis tout en œuvre pour rendre la frappe des touches aussi douce que possible et cela, nous pouvons le confirmer. Le Trezo est-il pour autant aussi silencieux qu’une souris? Non, mais il se rapproche néanmoins nettement plus d’un clavier d’ordinateur portable (où les touches ne bougent guère) que d’un clavier d’ordinateur de bureau classique.

En outre, il offre assurément une étonnante expérience au niveau de la frappe. Les touches se caractérisent par un feedback suffisant et assez de profondeur. Davantage qu’un clavier en îlot (‘chicklet’) d’ordinateur portable, mais évidemment moins qu’un clavier mécanique (bruyant). Le Trezo est également plus confortable que les claviers basiques qu’on peut trouver dans la plupart des bureaux. Il ne nous a fallu que quelques jours pour nous y habituer et taper nos textes de manière aussi rapide et confortable que sur un clavier premium (plus coûteux).

Le seul inconvénient perçu lors de l’utilisation, c’est que certaines touches présentaient des ratés au début. Mais c’est là quelque chose à propos de laquelle Trust lance explicitement un avertissement. Comme un liquide spécial est présent entre les touches pour les rendre plus silencieuses, certaines d’entre elles peuvent avoir des ratés les premières fois. C’est exact, même si cela n’est arrivé que très rarement, avant de cesser après quelque temps. Il convient donc littéralement d’apprivoiser la nouveauté.

Le clavier de Trust a été sciemment rendu sobre. Finition noire avec repose-poignet gris foncé, à droite et au-dessus quatre raccourcis (calculette, verrouillage, messagerie et page d’accueil) et à gauche et en haut les touches de médias (play/pause, avant, arrière, sourdine et réglage du volume). La seule chose qu’on aurait peut-être pu encore attendre de ce ‘gamer’, c’était un bouton de mise en sourdine du micro, mais pour même pas quarante euros, l’appareil effectue parfaitement ce qu’il promet: taper de manière fluide sans trop de bruit.

Souris basse

Le clavier est aussi fourni avec une souris, qui est également assez simple avec une roulette de défilement et un bouton central. Pas de boutons latéraux donc. Ici encore, on perçoit tout au plus un léger bruit à l’utilisation. Ce que nous apprécions tout spécialement, c’est que la souris est relativement basse, ce qui la rend pratique à emporter. Le compartiment réservé à l’accu offre en plus un espace de rangement pour la clé de mémoire (dongle USB). Le support de Bluetooth aurait été aussi apprécié, mais on ne peut pas tout avoir pour quarante euros.

Test: le clavier est-il vraiment aussi silencieux que promis?

Nous ne possédons pas de décibelmètre à la rédaction de Data News, mais un dictaphone appartient néanmoins à notre arsenal standard. Comment le Trezo se comporte-t-il donc par rapport à d’autres claviers?

Nous avons regroupé trois claviers: le Logitech K860, le Type Cover (le clavier amovible du Surface Pro) et, évidemment, le Trezo. Nous avons effectué trois fois la même opération avec le dictaphone à la droite du clavier: nous avons fait courir nos doigts deux fois sur les touches, puis avons tapé du texte pendant quelques secondes. Résultat: le K860 est le plus audible, puis le Type Cover et, enfin, le Trezo.



Il nous faut cependant ici faire part de quelques objections, étant donné que nous n’avons pas eu recours à une méthode scientifique. De plus, il s’agissait de trois claviers totalement différents: Avec ses touches de type ‘chicklet’, le K860 se caractérise déjà par une frappe relativement silencieuse, mais il est aussi 2,5x plus coûteux (99 euros et uniquement pour le clavier). Quant au Type Cover, c’est un clavier d’ordinateur portable/tablette qui coûte pas moins de 180 euros.

Conclusion

Le Trezo s’avère-t-il singulièrement plus silencieux? Il émet en tout cas, selon nous, un son quelque peu plus sourd. Est-il plus bruyant que des claviers nettement plus coûteux? Pas non plus. Si on prend aussi en compte qu’il s’agit d’un clavier à touches qui s’enfoncent plus profondément, ce qui devrait normalement générer nettement plus de bruit, il nous faut conclure que c’est bien un appareil silencieux.

Allez-vous pouvoir pour autant l’utiliser sans que quelqu’un ne le remarque? Non. N’allez-vous pas avec lui perturber beaucoup de personnes au bureau? Non. Si on considère en outre qu’il s’agit d’un appareil bon marché, on ne peut qu’en conclure que le Trezo de Trust vaut largement son prix. Vous disposerez d’un clavier simple, mais confortable, avec tout ce dont vous aurez besoin, sans irriter le monde qui vous entoure.