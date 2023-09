Test: Samsung Galaxy Z Fold 5 – tout en pli

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est assurément le meilleur smartphone pliable présent actuellement sur le marché, ce qui ne signifie pas que vous en aurez besoin.

Sur chaque aspect imaginable, le Samsung Galaxy Z Fold 5 est un excellent smartphone. Et ce n’est que normal au vu de son prix complètement ridicule. Une chose encore que j’allais quasiment oublier: son écran peut être déplié et replié.



Pendant deux semaines, j’ai pu l’emmener avec moi en tant que smartphone primaire. J’y ai lu l’actualité, je l’ai utilisé pour faire des photos, pour recevoir des appels, pour répondre à mes contacts. Je m’y suis vite habitué: à son excellent écran intérieur, à ses trois appareils photo haut de gamme, à ses matériaux de luxe, en ce compris l’ultrasolide Gorilla Glass Victus 2 pour l’écran tant externe qu’interne. Et même à sa charnière encore et toujours bien visible au beau milieu de l’écran interne pliable. Mais pas au côté frimeur inhérent à un smartphone, dont le prix indicatif dépasse quand même les deux mille euros.

Réservé à un pour cent de la population

Peut-on en outre qualifier cet appareil d’avant-gardiste pour un telle somme d’argent, alors même que les modèles pliables sont commercialisés depuis trois ans déjà? Plus vraiment: actuellement, cette catégorie d’appareils possède déjà dans le monde 2,5 millions d’utilisateurs, soit un pour cent des adeptes du smartphone. Et à en croire CNET, qui a récemment rendu visite au siège sud-coréen de Samsung, les smartphones pliables se mettent à rentrer dans les habitudes dans les rues de Séoul. Il ne manque plus que votre village, mais vu le prix, on est encore loin d’y arriver.



Les premiers téléphones pliables se caractérisaient en 2020 par un prix d’introduction de 2.000 à 2.500 euros, ce qui fait que les lois de la masse critique s’appliquent à peine dans nos contrées. On observe cependant que les revendeurs taillent fortement dans leurs marges: alors que Samsung pratique un prix indicatif de 2.020 euros pour la version intermédiaire de 512 giga-octets de mémoire interne, il n’est pas vraiment difficile d’en trouver un à 200 euros de moins, et il y a même des exceptions parmi les magasins en ligne – tels Bol.com pour l’instant – qui le proposent à un peu plus de 1.600 euros.

D’abord replié

Mais passons d’abord en revue l’appareil fermé et examinons ses qualités de smartphone tout court. Replié, le Samsung Galazy Z Fold 5 est un appareil un rien plus étroit que, disons, le Samsung Galaxy S23+, sur une hauteur de 6,1 pouces, une largeur de 2,64 pouces et une épaisseur (replié dans ce cas) d’un demi-pouce environ. Avec ses 904 x 2.316 pixels, l’écran extérieur se distingue par une bonne résolution digne d’un écran non-primaire, qui sera surtout utilisé pour recevoir des notifications et comme viseur pour appareil photo.



Le SoC central qui commande le tout est un Qualcomm Snapdragon 8 gen 2, tout comme celui du Galaxy S23+. ‘Tout comme’ est du reste un leitmotiv quand on aborde les spécifications techniques de cet appareil: sur aucun point hardware – écran, appareils photo et autres -, Samsung n’effectue une réelle avancée par rapport à ses autres produits-phares du moment.

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

Tout pareil

L’ilot d’appareils photo à l’arrière se composant de l’objectif principal, d’un objectif grand-angle et d’un téléobjectif superposés verticalement, peut rivaliser avec celui du Samsung Galaxy S23+, et donc avec les meilleurs des smartphones actuellement sur le marché. Ils offrent – voyez les prises de vue ci-dessous – des photos aux couleurs intenses, ainsi qu’un zoom optique profond caractérisé par une très faible perte de détails.



L’accu a une capacité de 4.400mAh, ce qui ne place pas le Fold 5 parmi les meilleurs, mais la course dans ce domaine est quasiment terminée. La seule question pertinente à se poser au niveau des batteries, c’est de savoir si elles offrent une autonomie d’une journée entière et c’est ainsi depuis quelques années déjà pour tous les smartphones de ce calibre et dans cette catégorie de prix. Le problème ici, c’est l’absence d’un chargeur: dans l’étui noir raffiné dans lequel le Fold 5 est fourni, on ne trouve qu’un câble USB-C. La recharge rapide est cependant possible: à condition de disposer du chargeur ad hoc – qui vous coûtera évidemment un supplément -, vous bénéficierez d’une vitesse de recharge de 25W. La recharge sans fil est possible jusqu’à 15W, en fonction du chargeur utilisé.

Ouverture!

Passons maintenant à l’écran intérieur pliable. Quand on ouvre le Fold 5, on voit apparaître une mini-tablette de 7,6 pouces d’une résolution de 1.812 x 2.176 pixels et d’une grande netteté, afin que tout ce qu’on y fait, soit bien visible dans l’obscurité (J’ai lu des infos, assis sur un banc durant une balade nocturne d’été). En outre, cet écran pliable se caractérise par un excellent taux de rafraîchissement de 120Hz et par un support HDR10+. Rien à redire sur le côté classe de l’appareil.



Le pli séparant les deux moitiés est, hélas, encore et toujours bien visible. Le Fold 5 est le premier smartphone de ce type à disposer d’un écran entièrement plat, sans protubérance au milieu. Mais surtout dans les cas où il y a beaucoup de blanc à l’écran – caractéristique de ce qu’on peut y lire donc -, le pli subsistant représente encore et toujours une présence gênante.



Il est possible d’utiliser le Fold 5 semi-ouvert pour des applications de productivité, où les deux moitiés de l’écran peuvent servir à deux tâches différentes. Comme pour souligner cet élément, Samsung a préinstallé par défaut une collection supplémentaire d’applis de Microsoft sur le Fold 5, dont la version Android de la suite bureautique Office 365. Mais quant à utiliser cet appareil semi-ouvert comme mini-ordinateur portable, pour traiter des documents Word par exemple? Non. J’écris cela évidemment, après l’avoir expérimenté dans le cadre de ce test.



Le Galaxy Z Fold5 tourne sur la version 13 d’Android et, bien entendu, sur Samsung OneUI 5.1.1., qui est entre-temps devenu monnaie courante sur tous ses appareils Android. L’ensemble des applis ‘Samsung’ ne contient pas trop de logiciels inutiles (bloatware), mais certaines choses qui s’y trouvent, comme une appli de gribouillis, n’ajoutent rien. En outre, Samsung ne déroge pas à son habitude encore et toujours notable de remplacer des fonctions Android n’ayant aucunement besoin de substitut par des applis maison, telles qu’in navigateur web inférieur en qualité de la marque coréenne. Comme si son personnel software n’avait pas encore assez à faire.

Que dire du format?

Le score relativement modeste que Data News attribue au Fold 5, contraste peut-être nettement avec les cotations élogieuses que l’appareil obtient auprès des grands coryphées parmi les sites de test étrangers. Notre expérience avec les différentes fonctions de l’appareil est néanmoins plus ou moins identique, sauf peut-être en ce qui concerne les applications de productivité. Mais alors que le Fold 5 est généralement qualifié au niveau mondial d’excellent appareil de poche dans sa catégorie, nous insistons sur le fait que la pertinence primaire de ce type d’appareil n’est absolument pas encore démontrée à plus long terme, et qu’il nous faut donc considérer l’appareil comme un smartphone comme tous les autres. Et dans ce cas, il n’en offre pas assez pour son prix.



Le monde a-t-il dès lors vraiment besoin d’un smartphone d’un autre format? Ne sommes-nous plus satisfaits du monolithe noir dans notre poche? Votre serviteur bien en tout cas et avec lui sans aucun doute nombre d’utilisateurs. D’un smartphone, on attend qu’il donne directement accès à toutes ses fonctions. Activez et c’est parti! Durant les deux semaines au cours desquelles j’ai disposé du Samsung Galaxy Z Fold 5, j’ai éprouvé une répugnance< croissante à ouvrir l’appareil pour une activité aussi banale que lire des articles dans le navigateur. Ou visionner des photos personnelles. Ou consulter mon agenda. Ou passer en revue les flux Facebook, Instagram, X et LinkedIn. Or ce sont là toutes des activités en principe possibles aussi sur l’écran externe, qui offre toutes les fonctionnalités d’Android. Mais qui manque de la surface ou du rapport d’écran le plus pratique pour la plupart de ces tâches.



Je me surprends toujours à découvrir la transparence du processus de réflexion conduisant à ce type de produit et que le monde continue à assimiler. Les smartphones pliables sont complètement superflus, et le plus visible dans l’écran ne disparaîtra sans doute jamais. Mais le personnel de marketing et PR des fabricants de ces appareils ne cessent de lancer des arguments du genre ‘Oui, mais’ dans le cadre d’une présentation PowerPoint en inter, ce à quoi nous répondons ‘Oui, OK’, et cela génère ainsi automatiquement une nouvelle partie de la conversation sur la technologie personnelle que nous avons en poche.

Curiosité

Comme vous le constatez, il s’agit là de la vraie raison pour laquelle il existe des téléphones pliables depuis trois ans déjà: le cycle de vie d’un smartphone typique est en train de s’allonger. Au grand désappointement des fabricants, qui aspirent à toutes sortes d’innovations de la parte de leur département R&D, lorsque les critères classiques (écran, appareils photo, facilité d’emploi, vitesse) ne suffisent plus aux consommateurs pour acheter un nouvel appareil. Sur ce plan, un appareil pliable peut se rapprocher d’un téléviseur 3D et d’un netbook: peu importe alors que nous sommes à présent trois ans plus tard.



Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est dans conteste un bel appareil. Mais pour la plupart d’entre nous, il demeure une curiosité qui ne vaut en tout cas pas le prix de vente d’un solide ordinateur portable.

Prix et disponibilité: Le Samsung Galaxy Z Fold5 est vendu à un prix indicatif débutant à 1.900 euros pour la version à 256 Go de mémoire de travail. L’appareil se décline en cinq couleurs: Cream, Icy Blue, Phantom Black, Blue et Gray.