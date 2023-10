Les iPhone de Swappie sont un chaleureux plaidoyer en faveur des appareils reconditionnés 

Vaut-il la peine de sauter dans le train du reconditionné pour votre prochain changement de smartphone? Nous avons testé trois iPhone du reconditionneur finlandais Swappie. Notre verdict: sans aucun doute. Même s’il est conseillé de ne pas trop faire attention aux petites traces d’utilisation et de ne pas opter pour la catégorie inférieure plutôt pauvre.

Vous voyez ce petit point noir là-bas au loin? Il représente depuis des années l’hésitation du consommateur à emporter un smartphone reconditionné dans sa poche. Mais d’année en année, cette gêne s’évanouit, selon les enquêtes annuelles de l’analyste de marché américain Counterpoint Research. C’est ainsi qu’en 2022, la dernière année où des consommateurs ont été interrogés, le nombre de smartphones reconditionnés vendus a augmenté de 5 pour cent. Mais les iPhone reconditionnés, les appareils les plus populaires avec une part de 49 pour cent de l’ensemble du marché ‘secondaire’ des smartphones, ont progressé, eux, de pas moins de 16 pour cent en un an. Vient ensuite Samsung. Cette marque coréenne, leader sur le marché des appareils neufs, détient une part du marché des appareils reconditionnés de 26 pour cent, tout en enregistrant néanmoins une légère baisse de ses ventes.

Des iPhone réellement ‘durables’

Pourquoi les iPhone reconditionnés sont-ils si populaires, à tel point que, selon Counterpoint Research, leurs ventes érodent celles des appareils neufs? Selon les experts, cela dépend principalement de l’attitude des utilisateurs. Un iPhone est ‘plus durable’ que n’importe quel autre smartphone: pas tant en termes d’empreinte écologique qu’il laisse derrière lui et de quantité de matériaux rares qui doivent être extraits pour le produire (bien qu’Apple ait récemment pris des mesures pour améliorer la situation), mais surtout au niveau de leur longue durée de vie. Un iPhone d’il y a environ 3 ans résiste plus longtemps qu’un appareil d’un autre fabricant, grâce à la longue durée de vie du logiciel mis à jour régulièrement (et peut-être aussi en raison du peu d’innovation qu’Apple a introduit sous le capot ces dernières années).

Voilà pourquoi j’ai spécifiquement testé des iPhone reconditionnés. Du même modèle – un iPhone 12 Pro Max – que celui que j’utilise moi-même, ce qui me permet de mieux établir des comparaisons entre un ancien modèle et trois appareils ‘comme neufs’. Et pourquoi trois? Car Swappie, le fournisseur finlandais auprès duquel nous avions commandé trois appareils, vend ses smartphones patchés en trois catégories: de ‘correct’ à ‘excellent’. Je voulais vraiment me rendre compte par moi-même.

Swappie

Il existe des dizaines de fournisseurs d’iPhone reconditionnés. Même les plus grands détaillants tels que Coolblue ou Bol.com ont pris le train en marche, et Apple vend également elle-même des appareils reconditionnés. Mais moi, j’ai voulu tester l’offre de Swappie, car cette marque finlandaise accomplit de grands pas sur ce marché: en 2022, la startup créée en 2016 a levé lors d’une phase d’investissement pas moins de 108 millions d’euros, et elle a particulièrement bien utilisé ce capital-risque jusqu’à présent. L’entreprise est déjà leader sur le marché en pleine croissance du reconditionné et ce, dans plusieurs pays européens.

Comme la définition même du terme ‘reconditionné’ est importante, elle mérite qu’on s’y attarde quelque peu. Un smartphone reconditionné n’est pas un appareil d’occasion. Il se peut qu’il ait été entre les mains d’un utilisateur depuis longtemps, tout comme un modèle d’occasion acheté sur eBay ou sur 2ememain.be.

Mais la différence cruciale est qu’il a été remis à neuf par un reconditionneur professionnell, qui a testé l’état de la batterie, de l’écran et des autres composants, et a remplacé toutes les pièces usées ou ne fonctionnant plus correctement. L’appareil est alors à nouveau prêt à être revendu. C’est toute l’idée du reconditionnement: hormis d’éventuelles traces extérieures d’utilisation, il est comme neuf.

Ce qui – et ce n’est pas anodin non plus – signifie également que le reconditionneur doit fournir une garantie sur l’appareil. C’est un élément très crucial auquel il faut prêter attention, car le terme ‘reconditionné’ n’est pas réglementé: les vendeurs utilisent leur propre définition. Un vendeur qui n’offre ni garantie ni droit de rétractation est particulièrement suspect. Swappie, dont nous testons les produits ici, offre pour sa part une garantie de 24 mois sur tous ses appareils et un droit de rétractation de 14 jours.

Nettement plus économique

Nous évoquerons par ailleurs aussi ce que vous recevez pour le montant que vous payez, mais une chose est d’ores et déjà claire: ce sera beaucoup moins cher que le prix d’un nouvel appareil. L’iPhone 12 Pro Max, bien qu’âgé de trois ans, n’a pas encore fait l’objet d’une importante réduction de prix, comme on le voit sur les comparateurs de prix: le mieux que les revendeurs officiels d’Apple peuvent actuellement faire pour vous est 1.100 euros, soit quelque 400 euros de plus que le modèle le plus cher du lot que nous avons reçu pour ce test.

J’en ai commandé trois via le site web, dans chacune des trois catégories de qualité pratiquées par Swappie: ‘correct’ (fonctionne comme neuf, avec – je cite délibérément – ​​des traces ‘évidentes’ d’utilisation), ‘très bien’ (idem, mais avec des traces ‘visibles’ d’utilisation) et ‘excellent’ (avec des traces ‘légères’ d’utilisation, telles que de petites rayures, mais ‘sans marque visible’). Les prix des trois ont bondi de dix à vingt euros: l’appareil ‘correct’ devait coûter 660 euros, l’‘excellent’ environ 30 euros de moins. La différence la plus nette – vingt euros – a été observée entre l’appareil le moins cher et celui portant la mention ‘très bien’.

Attention aux couleurs: j’ai délibérément choisi trois appareils avec un boîtier de teinte graphite, car c’était celle dans laquelle les modèles étaient disponibles dans les trois catégories. Mais si vous optez pour un iPhone 12 Pro Max argenté plus convoité, l’option ‘correct’ peut coûter plus cher que l’option ‘très bien’ dans une autre couleur. Lors de la commande, vous pouvez également opter pour un appareil équipé d’une batterie entièrement neuve, mais Swappie s’engage à ne vendre que des appareils dotés d’une capacité de batterie restante d’au moins 80 pour cent.

Sous le capot

Après la commande, les appareils ont été expédiés depuis l’entrepôt du fournisseur à Leipzig. Durée de transport totale jusqu’à ce qu’ils soient amenés chez moi par un coursier DHL: deux jours ouvrables et demi. Les appareils étaient également livrés dans la boîte sophistiquée de Swappie, qui présente des parallèles évidents avec l’emballage d’un nouvel iPhone. En tout cas, le message psychologique est immédiatement passé: ces appareils sont ‘comme neufs’. Swappie suit cependant la piètre tendance sur le marché plus large des smartphones en fournissant certes un câble de connexion, mais plus un bloc de recharge pour y brancher la fiche USB: si vous n’en avez pas sous la main, il vous faudra dépenser quelques euros supplémentaires.

Swappie en fait plus ou moins la publicité sur son site: en bas de chaque page-produit, il est indiqué ce qui est inclus (c’est à dire le câble), mais pas ce qui ne l’est pas (le bloc qui, jusqu’à il y a quelques années, était inclus par défaut avec chaque nouveau smartphone – le message implicite est donc le suivant ‘désolé que le monde fonctionne de cette façon de nos jours’). Sur une deuxième page-accessoires, après avoir passé la commande, Swappie met en vente des adaptateurs secteur à des prix oscillant entre 6 et 25 euros.

Ce qui retient immédiatement l’attention après le déballage des appareils, c’est leur état esthétique, mais j’y reviendrai plus avant ci-après. D’abord quelques mots rapides sur ce qu’il y a sous le boîtier. Par pur souci d’exhaustivité, j’ai effectué un test benchmark du processeur central et de la puce graphique avec l’application Geekbench 6, qui n’a pas révélé de différences majeures avec mon propre iPhone 12 Pro Max utilisé de manière intensive pendant trois ans – totalement vidé pour l’occasion. Le logiciel est clairement de type clean install, sans les anciens processus encore gênants. J’ai ensuite effectué des essais de diagnostic avec Phone Doctor Plus pour tester, entre autres, l’écran, les appareils photo, les capteurs, le LiDAR, les haut-parleurs et les micros. Je le répète: pas de surprise, tout a fonctionné correctement.

Et la batterie alors? Elle s’est avérée bien au-dessus du minimum fixé par Swappie pour les trois appareils, et aussi nettement au-dessus de l’état de celle de mon propre appareil. La batterie de l’appareil ‘excellent’ en était à 88 pour cent, celle du ‘très bien’ à 86 pour cent et celle du ‘correct’ également. Mais ce sont là plutôt des différences fortuites: les catégories de prix ne font aucune distinction sur ce qui se trouve sous le capot, selon Swappie.

Etat esthétique

Abordons maintenant, last but not least, l’aspect extérieur. Dans le cas ‘excellent’, j’ai été agréablement surpris de l’apparence de l’appareil: effectivement comme neuf, sans aucune trace d’utilisation apparente.

Dans le cas ‘très bien’, il y avait quelques rayures visibles sur l’écran et quelques imperfections sur les bords, mais l’appareil ressemblait à mon propre iPhone, utilisé relativement soigneusement. Il n’y avait non plus aucune trace d’utilisation au dos, ce que Swappie ne cache pas dans sa communication pour cette catégorie. Les rayures sur l’écran n’étaient pas non plus très profondes: tout au plus, j’ai remarqué quelques imperfections sur les bords. Pour voir les plus grosses rayures, j’ai dû zoomer fortement avec un appareil photo.

On ne peut pas en dire autant du cas ‘correct’, une catégorie pour laquelle Swappie donne trop de crédit à l’appareil reçu – mesuré sur base du nombre de rayures sur l’écran et leur profondeur. Cet appareil ayant reçu la note D de Swappie, j’en déconseille totalement l’achat, comme c’est le cas du reste pour l’ensemble de cette catégorie. La différence de vingt euros avec le beaucoup plus élégant appareil ‘très bien’ ne justifie pas la piètre sensation d’avoir devant les yeux un paysage de cratère, lorsque l’écran du smartphone est éteint.

Conclusion

Pour un prix nettement inférieur à celui du neuf, vous ne pouvez pas laisser passer un iPhone reconditionné, du moins de cette marque de reconditionnement. Compte tenu de la différence de prix déjà importante avec un iPhone neuf, nous vous conseillons de ne pas être trop pointilleux et d’ignorer complètement l’appareil de qualité inférieure pour quelques dizaines d’euros de différence. Pour le reste, laissons la révolution du reconditionnement progresser encore et toujours.