Orange lance la fibre avec une note en bas de page

Un câble à fibre optique n’est pas l’autre. Parfois, c’est apparemment en effet du simple câble coaxial. C’est pourtant ce qu’on appelle la fibre¹ chez Orange.

Il y a treize ans, Telenet introduisait une ‘nouvelle génération d’internet’ appelée FiberNet. Un peu plus tard, le câblo-opérateur lançait également le slogan ‘internet à la vitesse de la lumière’ et ce faisant, la référence à l’internet par fibre optique ultrarapide était tout à fait claire. C’était une époque où il est devenu douloureusement manifeste lors des conférences européennes sur les télécommunications telles que celles du Broadband World Forum et du FTTH Council que la Belgique n’avait aucun réseau de ‘fibre optique jusqu’au domicile’ (ftth). Proximus, alors appelée Belgacom, venait de lancer ses premiers projets de test à petite échelle.

Non pas que nos opérateurs n’avaient pas de connexions par fibre optique à l’époque, mais pas jusqu’à votre salon et le mien. Cela a ‘inspiré’ des opérateurs comme Telenet à choisir une appellation quelque peu trompeuse telle que FiberNet. Avec le raisonnement suivant: l’arrière du réseau – ce qu’on appelle l’épine dorsale (backbone) – est déjà constituée de fibre optique, et le petit câble coax à l’avant n’entrave pas les vitesses plus élevées.

Trompeur ou de quoi berner purement et simplement le consommateur? Toujours est-il qu’en février 2011, le jury pour les Pratiques Ethiques en matière de publicité (JEP) a demandé à Telenet de supprimer l’allégation ‘internet à la vitesse de la lumière’ de ses publicités pour les produits FiberNet. ‘Afin d’éviter toute confusion, il convient que Telenet indique au moyen d’un astérisque qu’il ne s’agit pas de fibre jusqu’au domicile’, avait statué le JEP à l’époque. Ce que Telenet fit avant de changer complètement l’appellation peu après.

Une décennie plus tard, l’histoire se répète, mais directement avec l’ajout d’un astérisque. ‘Orange Belgium revoit sa gamme internet fixe et lance de nouvelles offres Fiber¹’, titre le communiqué de presse. Cette note en bas de page¹ renvoie à une petite phrase apparemment insignifiante: ‘Les offres de fibre optique sont basées sur le réseau de fibre optique à connexion coaxiale’. Orange utilise le réseau Telenet pour son offre d’internet fixe, qui est en grande partie toujours la même typologie que lorsque Telenet a lancé FiberNet, à savoir HFC, qui signifie ‘hybrid fiber coaxial’. En d’autres termes: fibre de verre à l’arrière, coaxial à l’avant. Certes, Orange le mentionne dans une note en bas de page, mais peut-on encore trouver cela trompeur à un moment où le déploiement de la fibre vers les réseaux domestiques n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière? Fiberklaar & co sont encore et toujours pleinement occupées au déploiement pour Proximus et pour les opérateurs alternatifs. Wyre – la société d’infrastructure de Telenet et Fluvius – n’a commencé la mise en place du réseau ftth que cet été. D’ici 2029, elle espère terminer la plupart des travaux.

Et les consommateurs, quant à eux, constatent une augmentation de l’incertitude. Maintenant, on entend et on lit partout déjà des déclarations et des avis carrément faux dans toutes sortes de groupes Facebook locaux ou dans les petites discussions qu’on peut avoir à la boulangerie. ‘On n’a pas besoin de Fiberklaar, Telenet a déjà la fibre’. Ou inversement: ‘Prenez Fiberklaar, car Telenet y aura bientôt recours aussi’. Et au beau milieu de cette incertitude, Orange considère aujourd’hui le moment idéal pour sortir les abonnements ‘Fibre’. Avec une note en bas de page donc, mais peut-on trouver cela particulièrement trompeur?