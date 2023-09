Orange augmente le prix de son abonnement internet le plus lent

Orange revoit son offre de connexions internet fixes. En conséquence, les clients possédant l’abonnement le moins rapide devront payer davantage à partir du 14 janvier prochain. Il est singulier de constater que l’opérateur télécom commercialise les nouvelles formules en tant que ‘Fibre’, alors que les câbles ne sont pas encore entièrement de ce type.

Jusqu’à présent, Orange ne proposait qu’un seul abonnement internet fixe, Internet Home, permettant aux clients d’acquérir des options supplémentaires pour surfer plus rapidement. Désormais, l’opérateur propose quatre formules d’appellations différentes: Start Fibre (150 Mbps), Zen Fibre (400 Mbps), Giga Fibre (1 Gpbs) et All-In Fibre (1 Gbps + services extra confort). Les clients existants seront transférés automatiquement.

Dans un premier temps, les prix resteront les mêmes, mais il y aura des changements à partir du 14 janvier. Désormais, les clients qui posséderont l’abonnement le plus lent, devront payer 45 euros par mois au lieu de 40 pour l’internet fixe dans le pack Love (avec abonnement mobile et/ou TV) et 49 euros au lieu de 46 pour l’internet fixe uniquement. Quiconque dispose désormais d’une connexion internet plus rapide dans le cadre du forfait Love via le boost optionnel paiera le même montant après le 14 janvier. Et tout client disposant d’un abonnement internet séparé de 400 Mbps ou d’1 Gbps paiera 2 euros de moins par mois, soit respectivement 59 ou 69 euros par mois.

Le choix de ‘Fibre’ (fibre optique) en marketing a de quoi étonner, car Orange utilise le réseau de Telenet en Flandre. Cela signifie que l’opérateur doit ajouter une note de bas de page pour souligner que la technologie de la fibre optique recourt toujours à une ‘connexion coax’. Cela implique que les derniers mètres du réseau, depuis les armoires en rue jusqu’aux habitations, sont encore constitués d’‘anciens’ câbles coaxiaux. À l’avenir, Orange utilisera le réseau en fibre optique à part entière de Wyre, la co-entreprise de Telenet et Fluvius. Ce déploiement ne fait toutefois que commencer.