Voici ce que vous pensez des tendances actuelles en IT

Le listing ICT Guide accessible en ligne

Vous recherchez dans cet ICT Guide le listing traditionnel proposant un aperçu des plus importants fournisseurs et sociétés ICT, avec leur expertise spécifique en logiciels, matériels et/ou services? Vous le trouverez désormais en ligne, avec comme avantages supplémentaires différentes possibilités d’analyse ainsi que de permettre une actualisation permanente des données des fournisseurs, vendeurs, distributeurs et revendeurs. En outre, les entreprises peuvent à tout moment contrôler, adapter ou actualiser leurs données.

Toutes les entreprises de la base de données sont également couplées à celle de notre partenaire Trends Business Information pour en faire un instrument de travail encore plus efficace. C’est ainsi que vous pourrez cliquer simplement sur une société pour connaître non seulement son domaine d’expertise, mais aussi ses données commerciales et financières, et notamment le nom des dirigeants, le chiffre d’affaires et le bilan social.

La dernière version de l’ICT Guide est donc consultable toute l’année sur http://ictguide.datanews.be. Et si vous lisez cet article en version papier, il vous suffit de scanner le code QR pour surfer directement sur le site. Votre entreprise ne figure pas encore dans la base de données de l’ICT Guide? Sous l’onglet ‘Registrations’, vous pouvez toujours ajouter votre entreprise. Et en cas de problème ou de question, n’hésitez pas à envoyer un courriel à dnguides@datanews.be.