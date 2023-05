L’IT voit dans l’IA tant une menace qu’une opportunité

1 entreprise belge sur 3 utilise au moins une solution IT basée sur l’intelligence artificielle. L’IT y voit des opportunités, mais est aussi consciente des dangers.

A la question de savoir si votre entreprise utilise au moins une solution basée sur l’intelligence artificielle, la réponse est ‘oui’ à 33%. Soit environ le même pourcentage de réponse à la même question posée dans l’enquête de l’année dernière. De même, à la question sur l’utilisation de la robotic process automation, nous obtenons pratiquement le même résultat que l’an dernier. En revanche, le recours à l’analyse de données progresse de quelques pour cent à 57% des répondants qui utilisent cette technologie. Nous avons par ailleurs posé la question sur le no-code et/ou le low-code. Précisément 1 entreprise sur 3 affirme utiliser ce type de plateforme qui permet de réduire, voire d’éliminer la programmation pour atteindre le même objectif final pour une tâche ou un processus spécifique.

Les entreprises belges sont plutôt prudentes quant à l’utilisation de l’IA

Automatisation et gains d’efficacité

Quels avantages l’IA offre-t-elle aux entreprises et organisations? Pour 67% des répondants à l’enquête ICT Guide, il s’agit d’une automatisation de tâches, tandis que 57% voient dans l’IA la possibilité d’améliorer l’efficacité de fonctionnement. L’augmentation de la productivité vient en 4e position pour 43% des participants. Enfin, pouvoir mieux analyser les données et/ou celles des clients ainsi que l’amélioration de l’expérience client figurent parmi les autres avantages fréquemment cités.

Les chiffres de l’enquête ICT Guide indiquent encore que les entreprises belges restent très prudentes face à la mise en œuvre de l’IA. Peut-être l’accélération récente des développements en matière d’IA générative notamment fait-elle office de catalyseur, même si son impact n’est pas directement tangible dans notre enquête. Il faut rappeler que cette enquête a été menée en mars dernier, au moment où la une des journaux et magazines était entièrement consacrée à ChatGPT et consorts. Dès lors, nous avons aussi explicitement posé la question de savoir si l’IA et la technologie GPT étaient perçues comme une opportunité ou une menace pour l’avenir de l’humanité. En fait, 36% voient surtout dans l’IA et GPT une opportunité, contre 8% à peine qui les considèrent expressément comme une menace. Cela étant, une majorité de 43% y voit à la fois une menace et une opportunité.

Menace sur votre emploi, pas le mien

L’IA représente-t-elle une menace pour l’emploi? Si la question a déjà longuement été débattue, 52% de nos participants répondent positivement. Mais lorsqu’il s’agit de leur propre emploi, le pourcentage de ‘oui’ descend à 25%. La menace serait-elle moins grande dans l’IT? Ou préfère-t-on se voiler la face? Difficile de trancher. Reste que les réponses surprennent lorsque la question est formulée différemment: l’IA représente-t-elle une menace pour votre emploi? Dans ce cas, la réponse est ‘oui’ à 11%. Impossible évidemment de savoir qui a raison, mais il est fascinant de constater que nous croyons surtout que ce sont les autres qui perdront leur emploi à cause de l’IA.