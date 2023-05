L’IT doit faire avec moins

Au sein du département IT, les efforts en matière de durabilité portent essentiellement sur les énergies renouvelables. Ou sur l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Les entreprises IT belges sont confrontées à de nombreux défis qui risquent d’entraver leur développement: marchés financiers instables, pression sur les coûts en raison de l’inflation, sans parler du manque désormais connu de talents qualifiés. Cependant, la crise de l’électricité et du gaz induite par la guerre en Ukraine les a poussées – contraintes et forcées? – à s’intéresser davantage à leur consommation énergétique. Voilà en tout cas ce qui ressort de l’enquête ICT Guide de Data News.

Plus l’entreprise est grande, plus elle a l’occasion d’investir dans des solutions de durabilité. Et il faut prendre la notion de durabilité au sens large du terme, à savoir notamment l’ensemble des ODD (objectifs de développement durable) définis en 2015 par les Nations-Unies. Il s’agit là des 17 objectifs fixés à l’Agenda 2030 de Développement durable. Celui-ci comprend certes de nombreuses dispositions liées au climat, mais aussi ODD portant sur la pauvreté, l’égalité de genres, l’enseignement et le travail décent. Par ailleurs, le développement durable et les partenariats s’inscrivent aussi dans ces ODD.

Consommation énergétique des centres de données

Dans les grandes entreprises (de plus de 500 personnes), 7 sur 10 investissent dans la durabilité. Entre 50 et 500 personnes, on retombe à 6 sur 10, tandis que dans les plus petites entreprises, ce pourcentage est moindre encore. A la question plus spécifique de savoir les mesures prises pour réduire l’empreinte écologique – plusieurs réponses étaient possibles –, la priorité semble être le recours aux énergies renouvelables (42%). Par ailleurs, l’efficacité énergétique dans les centres de données (21%) ainsi que la virtualisation de serveurs (près de 24%) sont également citées.

Lorsqu’elles optent pour un nouveau centre de données, les organisations privilégient clairement le recours aux énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien dans 4 petites entreprises sur 10 et plus de 7 sur 10 dans les grandes entreprises. Cela étant, l’efficacité énergétique du nouveau centre de données est citée encore plus souvent comme point d’attention, soit jusqu’à plus de 8 grandes entreprises sur 10.

Quoi qu’il en soit, le choix final ne se porte pas forcément sur le centre de données le plus durable. En effet, le coût total constitue l’obstacle majeur pour 33% des entreprises. Durabilité certes, mais pas à n’importe quel prix.