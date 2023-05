L’Internet à la veille d’un profond bouleversement

Comment se présentera l’Internet du futur? Si personne ne possède de boule de cristal, il ne fait aucun doute que de nombreux changements s’annoncent.

A l’échelle mondiale, différentes entreprises – surtout technologiques – planchent sur une nouvelle génération de l’Internet. Les uns évoquent le métavers comme version 3D de l’Internet tel que nous le connaissons aujourd’hui, tandis que d’autres parlent plutôt du Web3 en tant que refonte complète du www tel qu’il existe. Par ailleurs, il convient de voir qui en parle puisque la discussion peut prendre un tour technique, mais peut tout aussi bien concerner le sociétal, le politique et la gestion. Pour les idéalistes au plan technique, le nouvel Internet devra se doter d’une architecture décentralisée – intégrant des concepts comme la chaîne de blocs –, et prévoir un contrôle strict des données et de la vie privée par les utilisateurs. De leur côté, les législateurs européens sont surtout portés par la croyance que les technologies numériques permettront non seulement de promouvoir la connectivité, mais aussi constituer le fondement de la démocratie, de la paix, de l’état de droit, du développement durable, des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Avec comme base un Internet sécurisé, ouvert, interopérable et fiable.

Fiabilité et rapidité

Une majorité écrasante de 72% des participants à l’enquête ICT Guide se dit en tout cas convaincue que l’Internet deviendra plus fiable et plus rapide dans les 5 prochaines années. Et 8 entreprises sur 10 considèrent que dans les prochaines années, la manière de travailler et de communiquer évoluera fortement. L’évolution rapide autour de l’IA générative depuis l’avènement de ChatGPT n’y est sans doute pas étrangère. Ainsi, 85% estiment que l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine auront un impact majeur sur l’Internet du futur. L’AI et le ML sont d’ailleurs la première réponse (65%) invoquée à la question de savoir quel sera le plus important développement technologique qui marquera l’Internet de demain, tandis que la 5G (40%) vient en 2e position – max. 2 réponses étaient autorisées à cette question. La réalité virtuelle et augmentée – le métavers en d’autres termes – occupe la 3e place avec 24%, suivie de l’Internet des objets (IoT), du cloud et de la chaîne de blocs.

Régulation

Dans cette enquête, nous avons aussi interrogé les participants sur la régulation, à présent que l’Europe ‘fait le forcing’ et entend notamment imposer des règles aux entreprises technologiques. Une critique souvent entendue dans les entreprises est qu’une régulation trop poussée risque de freiner l’innovation. Ainsi, 41% des répondants considèrent que l’Internet de l’avenir ‘devrait être régulé d’une certaine manière, sans pour autant entraver l’innovation’, tandis que 56% soulignent que la régulation peut être plus forte ‘pour garantir la vie privée et la sécurité des utilisateurs.’