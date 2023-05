Les logiciels collaboratifs nous rendent-ils plus productifs?

Les outils de collaboration en ligne font désormais partie intégrante de la plupart des entreprises – sinon toutes dans les grandes organisations. Mais sommes-nous pour autant plus productifs?

© Data News

Dans les grandes entreprises de plus de 500 personnes, 87% utilisent au moins un outil collaboratif du style Microsoft Teams, Google Workspace ou Slack. Dans les petites et moyennes entreprises, il arrive plus fréquemment que des versions gratuites soient utilisées, alors que les grandes organisations privilégient les versions payantes. En raison du niveau de sécurité de type ‘entreprise’ notamment. Cela étant, seule une minorité des répondants à l’enquête ICT Guide indique avoir connu des problèmes spécifiques de sécurité ou de vie privée lors de l’utilisation d’un outil de collaboration en ligne.

Plus les employés collaborent en ligne, plus il faudrait s’attendre à voir la productivité globale s’améliorer. Pour 8 répondants sur 10, tel est le cas. Par ailleurs, 3 sur 10 indiquent que les outils de collaboration en ligne ont ‘fortement’ contribué à la production au sein de leur entreprise, tandis que 5 sur 10 s’en tiennent à un ‘quelque peu’. Enfin, 7% à peine ne constatent aucun impact. Bref, les logiciels collaboratifs ne vont pas disparaître de sitôt de l’environnement de travail.