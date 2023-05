Les entreprises recherchent surtout la vitesse avec la fibre optique

La connectivité se révèle essentielle pour pratiquement n’importe quelle entreprise. Avec la fibre optique, les organisations recherchent surtout des débits plus élevés.

L’attente a certes été longue, mais le déploiement de la fibre est désormais massif dans notre pays. Du moins au niveau des consommateurs. Ainsi, Fiberklaar ouvre grand les trottoirs flamands, alors qu’Unifiber fait de même du côté de la Wallonie. Avec comme objectif de proposer l’Internet ultra-rapide au grand public, mais aussi d’interconnecter les réseaux d’entreprise. Proximus est actionnaire des deux sociétés, mais cela ne signifie pas pour autant que la fibre ne sera proposée que par le seul opérateur majeur du pays. En effet, d’autres acteurs peuvent proposer leurs services sur cette fibre. Ainsi, Multifiber et RapidXS sont présents chez Fiberklaar, outre Mobile Vikings et EDPnet – même si ces deux opérateurs sont désormais contrôlés par Proximus. Du côté wallon, des opérateurs comme FASTfiber propose des services, de même que Dstny et Belcenter qui proposent certes des services spécifiques aux entreprises.

La latence est moins importante

Pour les entreprises connectées à un ou plusieurs réseaux à fibre optique, 69% estiment que la nécessité de débits plus élevés constitue la motivation principale. L’augmentation du débit et la fiabilité de la connectivité sont citées pratiquement à parts égales comme un deuxième argument majeur. A noter par ailleurs qu’une connexion directe avec un grand acteur cloud ou une faible latence ne sont citées que par 13 et 11% respectivement. Pourtant, cet argument revient régulièrement dans les discussions sur le manque de réactivité des applications cloud.

Précisons qu’à terme, un nombre relativement important d’entreprises envisagent d’autres technologies de réseau comme la 5G. Ainsi, quelque 35% des répondants considèrent la technologie 5G comme un développement technologique important pour l’Internet et la connectivité du futur.