Proximus déploie actuellement à un rythme soutenu son réseau à fibre optique. Qu'est-ce que cela signifie pour notre économie, nos entreprises et pour vous? Le vendredi 6 novembre, vous pourrez poser toutes vos questions à Proximus dans le cadre d'un 'livechat' (session de clavardage en direct) exclusif.

Le 'livechat' débutera à 14 heures. A ce moment, vous serez le/la bienvenu(e) sur la page d'accueil de Data News. Après un bref enregistrement, vous pourrez poser vos questions à l'expert Jeroen Degadt, director carrier & wholesale chez Proximus, et aux journalistes télécoms Tom Cassauwers et Pieterjan Van Leemputten (Data News). Ce dernier sera le modérateur et sélectionnera les meilleures questions. En tant que responsable de la branche 'wholesale', Jeroen Degadt veillera à ce que le potentiel du réseau Proximus soit entièrement exploité en créant un réseau de référence ouvert, accessible à tous les partenaires 'wholesale' intéressés.

Pourquoi le déploiement de la fibre est-il si important? Et pourquoi cela se fait-il à présent à un rythme soutenu? Qu'est-ce que cela va changer concrètement pour vous? En quoi la fibre optique est-elle différente de la connexion internet actuelle? Etes-vous curieux de savoir ce que vous pouvez attendre de la fibre? Toutes ces questions trouveront une réponse durant cette session de clavardage.

La session durera une petite heure environ et se fera simultanément sur les sites français et néerlandais de Data News. Pour des raisons pratiques, nous utiliserons l'anglais comme langue véhiculaire. L'enregistrement ne sera pas nécessaire, mais si vous le désirez, vous pouvez laisser une adresse e-mail pour recevoir directement dans votre boîte mail la réponse à une question posée. A vendredi!

