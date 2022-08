Yin Oei est nommée CEO de Living Tomorrow. Conjointement avec les managing partners Frank Beliën et Joachim De Vos, elle assumera la vision de l'avenir de l'entreprise.

Depuis la mi-août, Yin Oei est la nouvelle CEO de Living Tomorrow Group. Après trois années passées comme Chief Strategy Officer, Yin Oei succède à Joachim De Vos. Elle avait rejoint Living Tomorrow en 2019 après une carrière de quasiment 20 ans dans le secteur IT - entre autres en tant que country manager Belgium chez Cegeka, où elle avait été en 2018 nominée par Data News au titre d'ICT Woman of the Year'.

Yin Oei se chargera de la gestion quotidienne de Living Tomorrow Group et, dans ce rôle, elle continuera de faire croître le groupe tant au niveau national qu'international. Conjointement avec les managing partners Frank Beliën et Joachim De Vos, elle mettra en place sa vision du futur. Joachim est et reste le moteur du groupe sur le plan de l'innovation et prend aussi en charge les relations avec les participants et les partenaires.

Depuis sa création, Living Tomorrow est devenue une plate-forme d'innovations qui donne le ton et est surtout connue pour la Maison du Futur implantée à Vilvorde. Living Tomorrow est par ailleurs à la veille d'un nouveau campus dédié à l'innovation à Vilvorde également. Grâce à TomorrowLab, des organisations en vue et des pouvoirs publics sont accompagnés dans leurs stratégies et scénarios d'innovation.

