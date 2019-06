Living Tomorrow a engagé Yin Oei, l'ex-country manager de l'entreprise IT d'Hasselt Cegeka, au poste de Chief Commercial Officer à la fois de Living Tomorrow et de son émanation TomorrowLab.

En avril, Yin Oei avait quitté Cegeka, où elle assumait depuis septembre 2017 la fonction de country manager belge. A présent, Oei fait savoir qu'à dater de ce mois, elle rejoint la direction de Living Tomorrow et de Tomorrowlab en qualité de CCO.

Living Tomorrow est une plate-forme de démonstrations axées sur l'innovation, surtout connue pour la Maison du Futur installée à Vilvorde. L'émanation TomorrowLab est née de la collaboration entre divers partenaires. Actuellement, quasiment la moitié des entreprises du top 100 et plus de soixante institutions publiques, villes ou communes en Belgique sont clientes de ce cabinet-conseil. La firme de consultance collabore par exemple avec la société de transport De Lijn sur des navettes autonomes, mais aussi avec la commune d'Aalter sur un 'chatbot' AI, ou encore avec la ville de Genk sur un système de parking intelligent.

Avec l'arrivée de Yin Oei, TomorrowLab dispose à présent de deux nominées au titre d'ICT Woman of the Year de Data News. L'année dernière, l'entreprise avait en effet recruté Marijke Verhaevert, l'ex-program manager en intelligence artificielle de l'Agentschap Informatie Vlaanderen. Tant Yin Oei que Marijke Verhaevert avaient été nominées par Data News au titre d'ICT Woman of the Year 2018.

"Cela faisait quelque temps déjà que je m'intéressais à TomorrowLab", explique Oei. "Il s'agit là d'un réseau d'experts passionnés et d'influenceurs qui transmettent de manière très dynamique leur passion et leur connaissance au monde qui les entoure. D'entretiens informels que j'ai eus avec Marijke Verhaevert, il est en outre très vite apparu qu'il est question d'un groupe inébranlable et ambitieux et qu'une culture d'entreprise respectueuse est bien présente au sein de la firme."