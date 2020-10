Kris Marchi devient directeur des marchés internationaux au sein de l'entreprise de consultance Xplus. Marchi peut se targuer de plus de 20 années d'expérience.

Chez Xplus, Kris Marchi sera responsable des activités opérationnelles et commerciales de l'entreprise aux Pays-Bas, au Grand Duché de Luxembourg et en France. Kris Marchi se focalisera d'abord surtout sur les activités aux Pays-Bas, où l'ambition est de doubler le nombre des consultants d'ici la fin de l'année, pour en arriver à vingt. Place ensuite au Luxembourg et à la France. Dans un stade ultérieur, la Scandinavie pourrait être également envisagée. "D'ici fin 2023, nous voulons tirer plus de la moitié de notre chiffre d'affaires hors de la Belgique", déclare le CEO Ludo Wijckmans, qui fut recruté au début de cette année par le fondateur de l'entreprise, Wim Vochten.

Kris Marchi peut se vanter de plus de vingt années d'expérience au sein des entreprises IT Atos, Dell et Ordina. Chez Dell, il assuma également un rôle international. Après des études d'informatique appliquée à la Karel de Grote Hogeschool d'Anvers, Kris Marchi décrocha un deuxième diplôme de bachelier en gestion d'entreprise. Aux Etats-Unis, il obtint ensuite un MBA (master of business administration).

En 2019, Xplus enregistra un chiffre d'affaires de 17,9 millions d'euros. Cette année, l'entreprise cible 23,7 millions. Le siège de Xplus se trouve à Bruxelles. Elle possède aussi des filiales à Anvers, Breda, Paris et Wiltz (Grand Duché de Luxembourg).

