Wim Vochten, le fondateur de Xplus, transmet au bout de 10 ans le flambeau à Ludo Wijckmans, l'ex-CEO du groupe Xylos, qui aura la tâche de continuer de faire croître l'entreprise de consultance de manière accélérée.

Xplus est une firme de consultance spécialisée en architectures d'entreprise et ICT, en transformation numérique et en gestion de changements. Actuellement, la firme, fondée il y a 10 ans, occupe une centaine de personnes, réparties dans ses filiales situées à Anvers, Bruxelles, Paris, Breda et Luxembourg. Mais l'ambition ne manque pas, puisque Xplus veut rapidement évoluer pour devenir un fournisseur de services européen comptant quelques centaines de consultants.

Et c'est précisément la raison pour laquelle Ludo Wijckmans a été engagé pour assumer la fonction de CEO de Xplus. "Il possède une vaste expérience et le profil ad hoc pour mener à bien cette croissance", déclare le fondateur Wim Vochten. Wijckmans fut directeur général de Xylos de 1984 à 2004. Il rejoignit ensuite Microsoft, où il fut entre autres responsable de la branche télécoms au niveau EMEA. Par après, il revint chez Xylos, où il retrouva sa place de CEO après le départ de Luk Denayer.

Wim Vochten se concentrera principalement sur la collaboration intrinsèque entre les consultants dans les différents projets nationaux et internationaux. Il sera aussi président du conseil d'administration de l'entreprise. Durant son dernier exercice, Xplus a enregistré un chiffre d'affaires de 17,8 millions d'euros avec 108 collaborateurs.

