Chris Van der Auwera, l'ex-chef de cabinet de la fonction publique auprès du ministère de la Défense, est engagé par DXC Technology Belgium pour occuper le poste de 'practice partner' pour le secteur public.

Chris Van der Auwera vient d'être recruté pour assumer la fonction de 'practice partner consulting' pour le secteur public, selon DXC Technology Belgium. Chris Van der Auwera a acquis pas mal d'expérience dans les domaines de la gestion du changement et du décisionnel, notamment en tant que chef de cabinet au ministère de la Défense en charge de la fonction publique. Précédemment, il avait aussi créé sa propre start-up technologique et avait accompagné de nombreuses organisations tout au long de leur trajet de transformation.

Luc Vanbecelaere lui aussi chez DXC

Luc Vanbecelaere va aussi travailler chez DXC. Il y sera 'digital general manager' pour le gouvernement flamand. Précédemment, Vanbecelaere occupa le poste de directeur des ventes chez Nortel et fut longtemps actif chez Cisco Systems. Plus récemment, il passa également par Cronos et Huawei notamment.

DXC Technology Belgium annonce aujourd'hui même l'engagement de Chris Van der Auwera et de Luc Vanbecelaere. Ces recrutements soulignent que DXC entend donner une impulsion supplémentaire dans le domaine du secteur public. Le premier nommé aura pour tâche de renforcer la position de DXC en tant que 'trusted IT-advisor', alors que le second se focalisera plus spécifiquement sur la poursuite de l'implémentation de la traduction au sein du gouvernement flamand.

Découvrez aussi: DXC cherche son second souffle