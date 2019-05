Julie Verlingue devient vice-CEO d'Econocom

Pieter Van Nuffel Journalist DataNews

Le président d'Econocom, Jean-Louis Bouchard, a décidé de nommer Verlingue à la fonction d'adjointe. "Jean-Louis Bouchard et Julie Verlingue dirigeront conjointement l'exploitation du groupe et délimiteront pour Econocom le plan de marche d'une croissance durable et rentable", annonce l'entreprise IT française dans un communiqué de presse.

Julie Verlingue