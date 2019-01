Chantal De Vrieze reprend la direction d'Econocom Belux

Chantal De Vrieze assumera sa fonction à partir du 11 février et siégera aussi au sein du comité exécutif du groupe. Jusqu'en août de l'année dernière, elle était encore CEO d'Altran Belgium. Ce qui est singulier, c'est que De Vrieze revient donc dans l'entreprise où elle a été active durant plus de quatorze ans. "Je me sens attirée par l'ADN, la dynamique et l'entreprenariat de cette firme. J'ai donc laissé parler mon coeur", déclare De Vrieze.

De 2004 à début 2015, elle fut Managing Director d'Econocom Lease. Mais elle occupa aussi pendant 7 ans la fonction de Country Manager pour la Belgique et le Luxembourg, à quoi il convient d'ajouter la responsabilité des Pays-Bas durant plus de quatre ans. En 2012, elle fut nominée par Data News au titre d'ICT Woman of the Year.

Chantal De Vrieze relève à présent le défi de matérialiser les ambitions de croissance d'Econocom au Belux et de mettre en oeuvre le plan stratégique 'E for Excellence' dans quatre domaines d'expertise: poste de travail numérique, infrastructure ICT, transformation numérique et financement.