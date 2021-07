Isabel Van Mele, qui officie actuellement comme Chief Data Officer chez ING Belgique et Pays-Bas, deviendra Chief Information Officer et directrice générale ICT chez KBC Group à partir du 1er septembre prochain. Elle succédera à ce poste à Rudi Peeters.

KBC Group a trouvé la personne idéale pour remplacer Rudi Peeters quelques mois après que celui-ci a annoncé son départ de la fonction de CIO. C'est Isabel Van Mele qui endossera, dès le 1er septembre, le rôle de CIO et directrice générale ICT, comme l'a révélé KBC Group dans un communiqué de presse. Dans le cadre de cette fonction, elle rapportera directement à Erik Luts, Chief Innovation Officer et membre du comité de direction de KBC Group.

À l'heure actuelle, Isabel Van Mele est encore Chief Data Officer chez ING Belgique et ING Pays-Bas, un poste qu'elle occupe depuis 2018 et qui implique de superviser 300 collaborateurs à Bruxelles, Amsterdam et Bucarest. Avant de rejoindre ING, Madame Van Mele a travaillé un an et demi pour De Persgroep (aujourd'hui DPG Media) en tant qu'ICT Director Projects & Development. Et avant cela, elle avait déjà passé près de 10 ans chez IBM. Sa carrière dans l'IT et les télécoms a débuté en 2003 chez KPN Orange (Base), où elle a atterri par le biais d'un projet de recherche européen qu'elle dirigeait. Isabel Van Mele est titulaire de deux diplômes de master : le premier en physique de l'université de Gand et le second en techniques d'ingénierie biomédicales de la KU Leuven.

À son arrivée chez IBM Global Business Service en 2004, elle était la première femme au Benelux à décrocher un poste d'Executive Architect Manager. L'année dernière, Isabel Van Mele figurait aussi dans la sélection "Inspiring Fifty Belgium". À cette occasion, elle a donné une longue interview à nos collègues de Trends. "Je n'ai jamais souffert du plafond de verre. J'ai toujours eu la chance d'être jugée sur mes connaissances et mes compétences, et non pas sur le fait que je suis une femme", explique-t-elle.

