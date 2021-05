Colt Technology Services a engagé Jaya Deshmukh au poste d'Executive Vice President Strategy & Transformation. Elle fera directement rapport à Keri Gilder, le CEO de Colt.

Dans sa nouvelle fonction, Deshmukh dirigera l'équipe en charge de la stratégie et de la transformation de Colt en vue de développer et de mettre en oeuvre la stratégie à long terme de l'entreprise. La nomination de Deshmukh succède à la récente annonce de la nouvelle stratégie triannuelle chez Colt. Cette dernière a pour but de poursuivre le développement de l'IQ Network de l'entreprise par l'innovation et la numérisation.

Lisez aussi: Colt étend encore son réseau IQ en investissant à Anvers

Avant cela, Deshmukh fut Head Strategy EMEA chez Google Cloud, où elle était responsable de l'élaboration et de la gestion de la stratégie de Google pour sa zone. Précédemment encore, Deshmukh assuma des fonctions chez Microsoft, PwC et Cognizant, où elle fut chargée de la mise en oeuvre de solutions numériques et d'accélérer le passage au nuage.

'Je suis ravie que Jaya rejoigne notre équipe directoriale', déclare Keri Gilder, CEO de Colt. 'Sa récente expérience dans le domaine de la transformation numérique et de l'informatique dans le nuage en fait la personne idéale pour diriger cette nouvelle équipe au sein de Colt.'

Dans sa nouvelle fonction, Deshmukh dirigera l'équipe en charge de la stratégie et de la transformation de Colt en vue de développer et de mettre en oeuvre la stratégie à long terme de l'entreprise. La nomination de Deshmukh succède à la récente annonce de la nouvelle stratégie triannuelle chez Colt. Cette dernière a pour but de poursuivre le développement de l'IQ Network de l'entreprise par l'innovation et la numérisation.Avant cela, Deshmukh fut Head Strategy EMEA chez Google Cloud, où elle était responsable de l'élaboration et de la gestion de la stratégie de Google pour sa zone. Précédemment encore, Deshmukh assuma des fonctions chez Microsoft, PwC et Cognizant, où elle fut chargée de la mise en oeuvre de solutions numériques et d'accélérer le passage au nuage.'Je suis ravie que Jaya rejoigne notre équipe directoriale', déclare Keri Gilder, CEO de Colt. 'Sa récente expérience dans le domaine de la transformation numérique et de l'informatique dans le nuage en fait la personne idéale pour diriger cette nouvelle équipe au sein de Colt.'