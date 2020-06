Colt Technology Services en a terminé avec le déploiement de son Colt IQ Network à Anvers. L'entreprise espère ainsi pouvoir satisfaire aux exigences de connectivité tant locales qu'internationales des entreprises sur place.

Les mises à niveau réseautiques améliorent, selon Colt, la capacité et les performances du Colt IQ Network pour entreprises à Anvers et dans la zone portuaire. L'entreprise a étoffé les noeuds Colt existants au moyen d'une infrastructure optique et à paquets et relie désormais d'importants centres de données dans la ville portuaire. Grâce à cet investissement, les entreprises sur place pourront bénéficier de services de connectivité caractérisés par des vitesses jusqu'à 100 Gbps, et faire appel aux services SDN tels Colt On Demand Services.

'Les principaux centres professionnels en Europe'

Colt a en outre aussi étendu la connectivité à Anvers, ce qui fait que le réseau offre une couverture aux principaux points d'agrégation 'cloud' en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Le Colt IQ Network relie actuellement les plus importants centres professionnels d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord, en l'occurrence plus de 29.000 bâtiments et plus de 900 centres de données.

Floris Veulemans, sales manager wholesale Benelux, déclare à propos de l'investissement: 'La demande de nos services réseautiques a fortement crû ces dernières années. Le paysage changeant exige que nous devenions plus flexibles, que nous réduisions notre 'time-to-market' et que nous puissions proposer plus rapidement que jamais des innovations à nos clients.' Le Benelux est, selon Veulemans, un marché stratégique pour Colt: 'Nous étoffons ici notre présence, afin d'offrir aux entreprises établies en Belgique un accès aux services de réseau et de communication à haut débit flexibles à la demande, avec lesquels elles pourront poursuivre leur croissance.'

Selon la firme technologique, le nouveau réseau crée aussi le plus court trajet en fibre optique de l'IQ Network entre Londres et Francfort. Le Colt IQ Network sera opérationnel à partir de mardi prochain.

Les mises à niveau réseautiques améliorent, selon Colt, la capacité et les performances du Colt IQ Network pour entreprises à Anvers et dans la zone portuaire. L'entreprise a étoffé les noeuds Colt existants au moyen d'une infrastructure optique et à paquets et relie désormais d'importants centres de données dans la ville portuaire. Grâce à cet investissement, les entreprises sur place pourront bénéficier de services de connectivité caractérisés par des vitesses jusqu'à 100 Gbps, et faire appel aux services SDN tels Colt On Demand Services.Colt a en outre aussi étendu la connectivité à Anvers, ce qui fait que le réseau offre une couverture aux principaux points d'agrégation 'cloud' en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Le Colt IQ Network relie actuellement les plus importants centres professionnels d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord, en l'occurrence plus de 29.000 bâtiments et plus de 900 centres de données.Floris Veulemans, sales manager wholesale Benelux, déclare à propos de l'investissement: 'La demande de nos services réseautiques a fortement crû ces dernières années. Le paysage changeant exige que nous devenions plus flexibles, que nous réduisions notre 'time-to-market' et que nous puissions proposer plus rapidement que jamais des innovations à nos clients.' Le Benelux est, selon Veulemans, un marché stratégique pour Colt: 'Nous étoffons ici notre présence, afin d'offrir aux entreprises établies en Belgique un accès aux services de réseau et de communication à haut débit flexibles à la demande, avec lesquels elles pourront poursuivre leur croissance.'Selon la firme technologique, le nouveau réseau crée aussi le plus court trajet en fibre optique de l'IQ Network entre Londres et Francfort. Le Colt IQ Network sera opérationnel à partir de mardi prochain.