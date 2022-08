A partir du 1er septembre, Béatrice de Mahieu dirigera la plus grande école de codage en Belgique. Elle y remplacera Ivan Keuller qui, après le départ de Karen Boers, assumait la fonction de CEO ad intérim chez BeCode.

Plus de six mois après le départ de Karen Boers, le conseil d'administration de BeCode a décidé que Béatrice de Mahieu sera la nouvelle CEO. A partir du 1er septembre, Béatrice de Mahieu dirigera donc la principale école de codage de notre pays. Il appartiendra à de Mahieu d'amplifier et de renforcer l'impact social du projet, selon Luc Wynant, président du conseil d'administration de BeCode.

Béatrice de Mahieu vient de Nova Reperta, où elle était en charge de l'innovation. Nova Reperta avait en novembre de l'année dernière racheté les activités d'innovation de Co.Station: de Mahieu y était CEO depuis mi-2019. Outre son expertise en matière de startups, elle dispose aussi d'une très grande expérience dans le domaine de la transformation numérique au sein de grandes entreprises comme Telenet, Microsoft et le groupe Vlan. Le fait que de Mahieu soit également active dans des associations telles We Tech Care et l'écosystème DigitAll, démontre que l'inclusion numérique suscite son intérêt depuis tout un temps.

'En ralliant l'équipe BeCode, je suis fière de pouvoir contribuer à l'accélération de l'apprentissage de compétences numériques essentielles pour l'avenir, de pouvoir accompagner les demandeurs d'emploi dans leur processus d'intégration professionnelle, ainsi que de pouvoir stimuler les entreprises dans leur engagement social', explique Béatrice de Mahieu. En même temps que Béatrice de Mahieu, Nicolas Dupont rejoindra du reste lui aussi l'école de codage le 1er septembre. Dupont complétera l'équipe directoriale en tant que Chief Impact and Finance Officer.

BeCode a été fondée en 2016 en vue de donner aux demandeurs d'emploi dans des situations professionnelles difficiles la chance de se recycler en des travailleurs numériques et ce, dans les trois régions du pays. Depuis sa création, BeCode a, à l'entendre, accueilli plus de 2.500 élèves, dont plus de 80% ont trouvé un emploi IT fixe dans l'année qui a suivi leur formation.

