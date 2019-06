Co.Station, une communauté pour jeunes entreprises innovantes à postes de travail partagés, a un nouveau CEO en la personne de Béatrice de Mahieu, qui succède à Wouter Remaut.

Après avoir assumé pendant plus de deux ans la fonction de CEO de Co.Station, Wouter Remaut cède son siège à Béatrice de Mahieu qui, jusqu'aujourd'hui, exerçait le rôle de Chief Innovation Officer. Voilà qui indique bien que le focus de Co.Station sera clairement mis sur l'innovation ouverte. Wouter Remaut collaborera encore quelque temps avec le conseil d'administration, afin de garantir une passation de témoin fluide.

Co.Station possède son siège central à Bruxelles, mais aussi des filiales à Gand et Charleroi. Ces deux dernières années, Wouter Remaut a restructuré les activités immobilières, lancé des services d'innovation ouverte et ainsi stabilisé de nouveau la position financière de l'entreprise. C'était bien nécessaire après la faillite en 2014 et le redémarrage avec le soutien de BNP Paribas Fortis notamment. Co.Station entend à présent croître de nouveau dans le segment de l'innovation et dans celui du développement d'écosystèmes. Ces écosystèmes avec startups, scale-ups et autres entreprises doivent devenir l'activité de base de Co.Station.

Béatrice de Mahieu peut s'appuyer sur une longue expérience acquise dans de grandes entreprises, dont Telenet, Microsoft, le groupe Vlan et Elle Belgique. De plus, elle est également une experte en investissements en sa qualité de membre du Board of Experts d'Internet Attitude, l'un des principaux fonds d'investissement que compte la Belgique. Elle est en outre co-fondatrice de Virtuology Academy, qui assure des formations en innovation et en entreprenariat. En tant que Chief Innovation Officer de Co.Station, de Mahieu a déjà introduit entre autres l'écosystème Internet of Energy (IoE) et a dirigé divers projets dans les secteurs bancaire et de l'emballage notamment.