Ahold Delhaize engage un directeur de la numérisation

Précédemment, Siddiqi a travaillé notamment à la Bank of America, dans la chaîne commerciale Target et chez le groupe industriel General Electric. Le 28 janvier, il sera chargé de la transformation numérique et de l'innovation pour l'ensemble des surfaces commerciales d'Ahold Delhaize. Dans cette fonction, il accordera tout particulièrement son attention à la loyauté, à l'analyse des données et à la personnalisation.

Siddiqi rejoindra également le comité exécutif de sept personnes d'Ahold Delhaize, où l'on trouve aussi le Chief Information Officer (CIO) Ben Wishart. La fin de l'année dernière avait vu le départ pour Vandemoortele de Marc Croonen qui, chez Ahold Delhaize, était responsable de la durabilité, de la communication et de la transformation. Croonen était le dernier Belge dans le comité directorial. Avec l'arrivée de Farhan Siddiqi, le comité exécutif d'Ahold Delhaize comptera dorénavant trois Néerlandais, trois Britanniques et trois Américains.

Ahold Delhaize, qui possède en Belgique Albert Heijn, Delhaize et Bol.com, mise nettement sur la transformation numérique. L'année dernière, la branche américaine de l'entreprise avait créé un laboratoire en charge de l'innovation. Aux Pays-Bas, la chaîne de magasins Albert Heijn teste actuellement des boutiques sans caisse et des livraisons à domicile via une serrure intelligente.