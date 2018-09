Albert Heijn ouvre des magasins sans caisse à Amsterdam

Selon la chaîne néerlandaise de supermarchés, il s'agit là d'une première en Europe. Une porte-parole compare le système à celui des magasins sans caisse Amazon Go aux Etats-Unis, même si le processus se déroule tout à fait automatiquement chez Amazon, du fait que des caméras et des capteurs enregistrent ce que les clients prélèvent des rayons.

Chez Albert Heijn, les clients devront encore scanner eux-mêmes les étiquettes de prix. Ils pourront le faire en maintenant soit une carte 'tap-to-go', soit leur smartphone contre l'étiquette. Leur smartphone affichera aussi le contenu de leur caddy ou panier. L'appli n'est provisoirement disponible que pour les téléphones Android. D'autres systèmes d'exploitation, tels iOs et Windows suivront.

Le paiement s'effectuera automatiquement. Au bout de dix minutes, le montant sera déduit du compte en banque du client. Dans ce but, Albert Heijn fait appel à la technologie de CM.com, une plate-forme de messages, appels et paiements entre autres.

La technologie est introduite aujourd'hui même dans deux magasins 'AH to go' de l'Amsterdam Medisch Centrum. La semaine prochaine, ce sera au tour de l'AH to go de l'Amsterdam Centraal Station. Aux Pays-Bas, Albert Heijn possède quelque quatre-vingts de ces boutiques plus modestes, surtout dans les gares. A terme, elles devraient toutes être équipées de la technologie sans caisse. On ne sait pas encore si la technologie sera aussi introduite dans les grandes surfaces Albert Heijn, dont il existe une quarantaine en Belgique.

Cette innovation ne signifie du reste pas que les caisses vont disparaître des magasins. Provisoirement, c'est la solution telle qu'on la connaît depuis pas mal de temps déjà, qui prévaudra.