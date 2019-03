YouTube bloquera désormais toutes les réactions aux vidéos avec de petits enfants

Pour ce qui est des vidéos mettant en scène de petits enfants sur YouTube, il ne sera bientôt plus possible de poster des réactions. YouTube va en effet désactiver les commentaires relatifs à ce genre de vidéos et ce, pour éviter les remarques incongrues. Cette mesure s'appliquera également aux vidéos avec des enfants plus âgés, pour lesquelles il existe le même risque de remarques.