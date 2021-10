Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi envisage une production de masse de ses propres voitures au cours du premier semestre de 2024.

Le CEO de Xiaomi, Lei Jun, a, d'après les rumeurs, tenu ces propos lors d'un événement organisé pour les investisseurs. Des informations divulguées précédemment par des médias locaux ont été ensuite confirmées par l'entreprise, selon l'agence de presse Reuters. Zang Ziyuan, l'un des dirigeants du département marketing international de Xiaomi, a également inséré cette nouvelle sur son compte Weibo contrôlé.

Il y a environ six mois déjà, Xiaomi avait annoncé vouloir prendre une place sur le marché des véhicules électriques. A l'époque, on avait encore appris que l'entreprise voulait sortir sa propre voiture électrique 'à partir de 2023'.

A l'entendre, Xiaomi investit 10 milliards dans une nouvelle division de voitures électriques sur une période de dix ans. Fin août dernier, la firme finalisait encore l'enregistrement officiel de cette division. Elle n'a pas encore fait savoir si elle allait produire ses voitures entièrement elle-même ou par le truchement d'un partenariat avec un constructeur automobile existant.

Immédiatement après l'annonce de la nouvelle, le cours de l'action Xiaomi a crû de 5,4%: il s'agit là de la plus forte hausse quotidienne en pour cent depuis le 12 mai.

Le CEO de Xiaomi, Lei Jun, a, d'après les rumeurs, tenu ces propos lors d'un événement organisé pour les investisseurs. Des informations divulguées précédemment par des médias locaux ont été ensuite confirmées par l'entreprise, selon l'agence de presse Reuters. Zang Ziyuan, l'un des dirigeants du département marketing international de Xiaomi, a également inséré cette nouvelle sur son compte Weibo contrôlé.Il y a environ six mois déjà, Xiaomi avait annoncé vouloir prendre une place sur le marché des véhicules électriques. A l'époque, on avait encore appris que l'entreprise voulait sortir sa propre voiture électrique 'à partir de 2023'. A l'entendre, Xiaomi investit 10 milliards dans une nouvelle division de voitures électriques sur une période de dix ans. Fin août dernier, la firme finalisait encore l'enregistrement officiel de cette division. Elle n'a pas encore fait savoir si elle allait produire ses voitures entièrement elle-même ou par le truchement d'un partenariat avec un constructeur automobile existant.Immédiatement après l'annonce de la nouvelle, le cours de l'action Xiaomi a crû de 5,4%: il s'agit là de la plus forte hausse quotidienne en pour cent depuis le 12 mai.