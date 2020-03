Xerox a émis une offre de rachat hostile sur HP d'un montant de 27 milliards de dollars, soit quelque 24,2 milliards d'euros. Ce faisant, Xerox appelle les actionnaires de HP à garantir la valeur supérieure du fabricant d'ordinateurs et spécialiste en solutions d'impression en acceptant son offre.

En réaction, HP tient les propos suivants: 'Notre conseil d'administration va évaluer l'offre attentivement, afin de déterminer la ligne de conduite à suivre qui, selon lui, ira dans l'intérêt de l'entreprise et de tous ses actionnaires.'

John Visentin, le directeur de Xerox, prétend qu'il s'agit d'une offre avantageuse: 'Les actionnaires de HP recevront 27 milliards de dollars en argent comptant disponible directement. Ils conserveront ainsi une potentialisation à long terme (LTP, ndlr) liée à la possession d'actions dans une firme combinée, avec à la clé un cash flow libéré plus important à investir dans la croissance et le rendement au profit de l'actionnariat.' L'offre de Xerox expirera le 21 avril.

En collaboration avec Dutch IT-Channel

