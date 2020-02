Xerox est occupée à mettre la main sur HP en recourant à une offensive de charme. C'est ainsi que l'entreprise organisera ce 18 février un dîner auquel sont conviés les actionnaires de HP, et qu'elle a conçu un site web reprenant tous les avantages du rachat.

En organisant ce dîner, qui aura lieu, selon Reuters, dans un restaurant de Greenwich dans l'état du Connecticut, Xerox entend vaincre la résistance de HP à l'offre de rachat de 35 milliards de dollars. Le fabricant d'ordinateurs et de solutions d'impression se sentait jusqu'à présent 'sous-évalué' par les montants proposés.

En plus du repas destiné à faire changer d'avis les actionnaires de HP, Xerox vient aussi de créer un site web spécial mettant une fois encore en évidence les avantages de l'éventuel rachat. Divers employés de Xerox ont déjà transféré le lien sur LinkedIn. En outre, Xerox aurait demandé à quelques actionnaires de remplacer les administrateurs de HP par de nouveaux nominés proposés par Xerox.

La semaine dernière, Xerox avait revu à la hausse son offre en cash sur HP en la portant de 22 à 24 dollars par action.

