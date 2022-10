Xavier Bourgois (ex-Barco) succède à Koen Van Loo au poste de Chief Information Officer chez Renson, un spécialiste belge en ventilation et protection solaire.

Renson a un nouveau CIO depuis cette semaine. Xavier Bourgois y prend en effet le relais de Koen Van Loo. Ce dernier a le mois dernier rejoint la firme RH Group S, où il assume la fonction de Chief Information & Digital Officer.

Xavier Bourgois a été pendant quasiment six ans CIO de Barco, qu'il quitta en avril de l'année dernière. Il est aussi CTO et co-fondateur de Nyala, une jeune pousse qui propose une plate-forme sur base de la chaîne de blocs de traçabilité de produits et de validation crédible de l'impact environnemental. En tant que consultant indépendant, il est entre autres aussi conseiller chez Innocom.

Avant que Bourgois ne rejoigne Barco, il fut pendant quasiment quatre ans responsable des activités IT, de l'analytique d'entreprise et de la BI chez bpost. Avant cela encore, il assuma la fonction de CIO à l'échelle européenne chez International Paper et The Stanley Works. Il débuta sa carrière chez General Electric.

Renson a un nouveau CIO depuis cette semaine. Xavier Bourgois y prend en effet le relais de Koen Van Loo. Ce dernier a le mois dernier rejoint la firme RH Group S, où il assume la fonction de Chief Information & Digital Officer.Xavier Bourgois a été pendant quasiment six ans CIO de Barco, qu'il quitta en avril de l'année dernière. Il est aussi CTO et co-fondateur de Nyala, une jeune pousse qui propose une plate-forme sur base de la chaîne de blocs de traçabilité de produits et de validation crédible de l'impact environnemental. En tant que consultant indépendant, il est entre autres aussi conseiller chez Innocom. Avant que Bourgois ne rejoigne Barco, il fut pendant quasiment quatre ans responsable des activités IT, de l'analytique d'entreprise et de la BI chez bpost. Avant cela encore, il assuma la fonction de CIO à l'échelle européenne chez International Paper et The Stanley Works. Il débuta sa carrière chez General Electric.