Group S a engagé Koen Van Loo au poste de Chief Information & Digital Officer. En sa qualité de CIDO, il fera aussi partie de l'équipe directoriale du fournisseur de services RH.

La nomination de Van Loo représente, selon Group S, un moment important pour le processus de transformation que le CEO Marc Peeters a initié il y a un an lors de son arrivée. 'La refonte de notre organisation sur le plan de l'ICT et de la numérisation s'avère cruciale pour le succès de la poursuite de notre transformation. Nous nous réjouissons que Koen assume ce rôle au sein de Group S', affirme Peeters.

Transformations numériques

Van Loo sera à pied d'oeuvre dans les plus brefs délais. Il mène actuellement à bien les affaires courantes chez son employeur actuel, Renson, dont il était le CIO depuis 2017. Au cours de sa carrière, Van Loo assuma différentes fonctions directoriales dans l'ICT. Il possède aussi une grande expérience dans les projets de transformation numérique.

Van Loo a débuté sa carrière en 1994 comme chef de projet chez Partezis. Il rejoignit ensuite ADMB (l'actuelle Liantis), dont il fut notamment CIO pendant plus de onze ans. En 2007, il devint directeur général de l'entreprise soeur Vekmo C&C (à présent Foodcheck), une entreprise qui contrôle la qualité des aliments pour animaux. En 2016, Van Loo remplit le rôle de Chief Digital Officer chez Athena Graphics à Roulers.

