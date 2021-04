Il est désormais possible, dans une version 'preview', d'utiliser les applications Linux à interface graphique sur Windows 10. Microsoft étend ainsi son support de Linux dans Windows.

Microsoft a depuis 2019 doté Windows 10 d'un noyau Linux intégré, à savoir Windows Subsystem for Linux (WSL). Ce dernier a été étendu à WSL2 l'année dernière, ce qui a encore nettement étoffé le support. A présent, Microsoft introduit Windows Subsystem for Linux Gui (WSLg), une extension spécifique pour les solutions graphiques Linux.

Cela signifie que les applications à interface utilisateur graphique (donc pas uniquement via une ligne de commandes et la connaissance nécessaire de ces dernières) peuvent être désormais utilisées à partir de Windows.

Voilà qui s'avère pratique pour quiconque souhaite utiliser sur Windows les applications qui n'existent aujourd'hui que sur Linux. Mais aussi pour les développeurs qui veulent tester et développer leurs applications sur les deux plates-formes. Ils devront dorénavant par exemple moins changer d'appareil ou de machine virtuelle. Microsoft donne elle-même plus d'informations sur les possibilités dans ce communiqué posté sur son blog. Vous trouverez d'autres explications techniques dans le gisement se trouvant sur Github.

Audio et 3D

Le support des applications graphiques inclut par défaut aussi un soutien du son ou des micros. Comme exemple, Microsoft fait référence à la version Linux d'Audacity tournant dans Windows 10 et capable d'enregistrer le son du micro comme s'il s'agissait d'une application Windows (pour rappel, Audacity est aussi disponible en tant qu'appli Windows). Il y a également un support prévu pour le graphisme 3G accéléré par GPU via OpenGL.

En 'preview'

Quiconque souhaite utiliser WSLg, doit installer Windows 10 Insiders preview build 21364 (ou ultérieur). Le support n'est actuellement disponible que dans les versions provisoires. Et l'utilisateur ayant déjà installé WSL peut actualiser.

