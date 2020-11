Windows 7 est encore loin d'être fini. Le système d'exploitation, qui n'est plus supporté, possède en effet encore une part de marché de quelque 20 pour cent. Il s'emble surtout s'agir de clients professionnels.

Selon le bureau d'analystes NetMarketShare, le nombre d'utilisateurs de Windows 10 croît progressivement. La part de marché de la dernière version du système d'exploitation était de 64,04 pour cent fin octobre, contre 61,26 pour cent un mois avant. Voilà ce que révèle BleepingComputer.

Windows 7, qui n'est plus supporté par Microsoft depuis le début de cette année, ne reçoit donc plus de mises à jour officielles, mais conserve néanmoins une part de marché de 20,41 pour cent. Cela représente néanmoins un recul de 2 pour cent par rapport au mois dernier. Il est possible qu'il soit toujours utilisé par de grandes firmes qui n'ont pas encore migré vers Windows 10. Windows 7 était un système d'exploitation particulièrement populaire dans les entreprises, et le passage à Windows 8 et, entre-temps, à Windows 10 se fait clairement attendre. Sachez du reste aussi que Windows XP subsiste encore quelque vingt années après son lancement. 0,87 pour cent des ordinateurs tournent en effet encore sur ce système.

Il ne reste que des miettes pour les systèmes non Microsoft. C'est ainsi que l'utilisation de macOS X 10.15 a régressé de 5,11 à 4,88 pour cent. Les diverses distributions Linux sont passées d'1,14 à 1,65 pour cent, et Ubuntu en est actuellement à 0,51 pour cent. NetMarketShare base ces chiffres sur les systèmes d'exploitation détectés par les navigateurs.

